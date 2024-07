Šestnáctiletý závodník Novotný: Můj cíl? Chci být nejlepší na světě

„Na věk se nikdo neptá. Je mým úkolem stát se stejně vyspělým jako starší jezdci,“ tvrdí přesvědčivě. „Můj cíl? Vždycky jsem chtěl být nejlepší na světě. A to se nemění.“

Už teď je mezi hvězdami. Za snem jde tvrdošíjně. „Hodně lidí řekne, že nemám na to být nejlepší na světě, já tomu věřím. Makám, snažím se zlepšovat věci, které mi nejdou. Pořád se učím. To je moje cesta nahoru.“

Pochází z Brna, kde se jezdil jak šampionát superbiků, tak MotoGP. „Táta mě tam bral odmalička, mě to chytlo. Dokonce jsem si na kole hrál, že jedu na motorce. A pak jsme koupili první minibike,“ vzpomíná na začátky. Učil se v akademii na Masarykově okruhu, začal závodit, stal se českým šampionem, loni skončil v seriálu Northen Talent Cup pátý.

„Teď se mě ujal Kuba Smrž, nemůžu si to vynachválit,“ září novic stáje Accolade Smrz Racing BGR, krotící stroj Kawasaki Ninja 400.

Chvála bude vzájemná, junák je na vzestupu. V Mostě nejdříve obsadil 22. místo, druhý den už sedmnácté. Vyrovnané maximum. „Chyběly centimetry na 15. příčku, a tedy na první bod. I v Assenu jsem byl sedmnáctý, akorát tam přede mnou hodně lidí popadalo. Teď jich hodně spadlo za mnou. Most jsem si užil, atmosféra byla neuvěřitelná, fanoušci mě motivovali. Děkuji týmu i traťovým komisařům; když mě soupeři shodili při zahřívací jízdě, postarali se o mě.“

Přechod mezi dravé vlčáky už vstřebal, byť někdy je to v nejslabší třídě masakr. „První závod v Barceloně jsem jel s vykulenýma očima. Už jsem si zvykl,“ mávne rukou.

Loni sedlal KTM 250, teď má silnější motorku. „Kawasaki je pomalejší na top speedu, ale podvozek, spojka a další vymoženosti jsou úplně jiné. Velký skok! Čím víc si zvykám, tím víc posouvám limity, ale mám v tom ještě rezervy oproti ostatním,“ míní. „Ale to je jen výmluva, musím se s tím vypořádat. Udělám vše, abych se dostal do první skupinky.“

Závodit zvládá při střední škole. „Normálně tam chodím, o prázdninách mám přezkoušení. Studuji na autotronika, což je elektrika a elektronika v autě. Skloubit se to se závoděním dá, když to člověka baví a dá do toho všechno.