Snový závod v mistrovství světa. Máme tempo těch nejlepších, nadchlo Mareše

Domácí pilot Toyoty GR Yaris Rally2 svým umístěním oslnil.

„Jsem super šťastný. Chci poděkovat svým týmovým kolegům – bez nich by tento úspěch nebyl možný,“ řekl pořadatelům Středoevropské rallye, kde zaválel.

Přitom přiznal, že premiérový start na ní neměl tak úplně jistý. Přeci jen, světový šampionát je proti tomu evropskému, jehož se primárně účastní, docela jiná liga.

„Letos jsme to v plánu původně taky neměli, je to šampionát WRC a pro náš malý tým je nákladnější se tam dostat, ale naštěstí s přispěním partnerů to dopadlo jinak,“ popisoval ve vysílání České televize.

Musel se popasovat se spoustou změn. WRC má jiného dodavatele pneumatik, než na jakého je zvyklý. Vozy tankují jiné, bezfosilní palivo. Závod netrvá tři dny, ale čtyři – přičemž obvykle bývá první den vyhrazený jedné, maximálně dvěma rychlostním zkouškám, pak už jsou na programu celé etapy. Nejelo se kolem dvou set, ale hned tři stovky ostrých kilometrů.

„Poprvé řídím rallye auto tři plné dny v kuse a užívám si to,“ hlásil v neděli ráno, když už se životního úspěchu přímo dotýkal.

V „rallye dvojkách“ jezdil lepší časy jen Nikolaj Grjazin s Citroënem C3 a Oliver Solberg ve škodovce, ten však nepatřil mezi bodované piloty – svou kvótu sedmi závodů ve WRC2 naplnil už před česko-rakousko-německou akcí.

Filip Mareš letí ve své toyotě jednou z rychlostních zkoušek Středoevropské rallye WRC.

„Odvážím si skvělý pocit z toho, že víme, že máme tempo těch nejlepších na asfaltu ve světě,“ líbilo se Marešovi. Třiatřicetiletý soutěžák se postaral o nejlepší český výsledek v mistrovství světa od roku 2019, kdy byl Jan Kopecký osmý v Portugalské rallye.

Mareš jel už od čtvrteční divácké rychlostní zkoušky ve Velké Chuchli skvěle. Hned se zařadil na pódiové umístění ve své třídě.

„To bylo nad naše očekávání,“ připustil pro ČT. „A ani ostatní to od nás, troufám si tvrdit, moc nečekali. Soupeři nám to pak během pátku, kdy se jelo v Česku, potvrzovali. Čekali, kam se propadneme, až se soutěž posune do Německa a Rakouska. Ale ukázali jsme, že jsme konzistentní.“

Nadšený je také ze svého pracovního nástroje, novinky Toyoty v Rally2, který přitom řídí teprve lehce přes rok. V soutěžích dokonce teprve od začátku sezony, kdy byl GR Yaris Rally2 homologovaný.

„Díky Toyotě za tohle skvělé auto!“ klaněl se Mareš. „Už loni na testu nás zaujalo. Sehnali jsme silné a skvělé partnery pro tenhle projekt, velmi rychle jsme na Toyotu přešli. Auto miluju, užívám si každou zatáčku. Je v tom i vývoj, snaha továrního týmu Toyoty posouvat ho dopředu. Komunikace s nimi je skvělá.“

Skončit v závodě mistrovství světa druhý a celkově osmý – byť, jak i on sám zopakoval, také přispěním některých havárií vozidel elitní kategorie Rally1 – je pro Mareše pěkným vrcholem jinak zvláštní sezony.

„Byla plná lepších i horších momentů,“ uvědomuje si. V mistrovství Evropy od sebe určitě čekal víc než šestnácté místo, v domácím šampionátu byl čtvrtý.

„Tohle je dárek pro všechny, kteří nás podporovali a věří nám,“ děkoval ve finiši Středoevropské rallye. „Chtěl bych taky strašně moc poděkovat fanouškům za podporu, na poslední erzetě mi přišlo, že jsem viděl snad dvě stě českých vlajek. Neuvěřitelný zážitek.“

Od nezpochybnitelného úspěchu na akci, jež poutala výraznější pozornost než ty, jichž se obvykle účastní, si Mareš slibuje i možný příliv sponzorů.

„Být to na mě, jedu jenom, nebo hlavně mistrovství světa. Ale je to o rozpočtu, my jsme malý tým s malým budgetem, pro nás bylo neskutečné úsilí se sem vůbec dostat. A že jsme tady konkurovali továrním autům, je pro nás sen.“