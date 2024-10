Jiné gumy, palivo, víc kilometrů. Jak si Mareš zvykal na světovou rallye

Není se co divit.

Při čtvrtečním startu v Chuchli byl jednou z hvězd. Na slavnostním startu na Pražském hradě odjel z pódia jako první. Až po něm nahodili motory velikáni jako Ogier či Thierry Neuville.

Že může vyrazit, mu českou vlajkou odmával prezident Petr Pavel. A při zaznění jeho jména se z davu přihlížejících ozval hlasitý potlesk.

„Nemám slov,“ bezprostředně líčil třiatřicetiletý Mareš. „Je to pocta, něco mimořádného. Tuhle vzpomínku si navždycky budu chtít uchovat v paměti. A divákům bych chtěl vzkázat: Užijte si tyhle krásný závody!“

On si je rozhodně užije.

Mareš jezdí závody evropského šampionátu. Ve světovém seriálu se představuje teprve podruhé.

Prezident Petr Pavel a rallye závodník Filip Mareš v rozhovoru před zahájením Středoevropské rallye.

Předtím byl na Švédské rallye. „Ale ta byla kvůli oblevě zkrácená, takže tohle považuju za mou opravdovou premiéru,“ vykládal.

Jde o velký rozdíl.

Třeba podniky mistrovství Evropy mají měřených dvě stě kilometrů, nyní při osmnácti rychlostních zkouškách najede tři sta. Do toho ho čekají přesuny mezi třemi zeměmi – Českem, Rakouskem a Německem. I to je nezvyk.

„Logistika je pro celý tým náročnější,“ porovnával Mareš. „Pak jsou tu i další technické aspekty. Třeba, že je jednotný dodavatel pneumatik, což pro mě znamená úplně jiné gumy, než jsem jel celou sezonu. Nebo se používá jiné palivo, což je zase úskalí pro techniky.“

Ve WRC vozy tankují bezfosilní syntetická paliva. „Musíte ho samozřejmě nejdřív někde sehnat a zjistit všechny náležitosti. Abychom všechno vyladili, dost jsme komunikovali s finskou základnou Toyota Gazoo Racing. Mají s tím zkušenosti, takže nám hodně pomohli,“ dodal.

I tak mu příprava na všechny novinky zabrala prý asi měsíc a půl. Největší výzva? Pneumatiky.

„Zásadní aspekt,“ měl jasno. „Jedna věc je, jak dobře auto postavili inženýři ve fabrikách, ale pak přijde okamžik pravdy, kdy jediné, co ho spojuje se zemí, je právě pneumatika. Tady se jedou pirellky, což je pro mě trochu krok do neznáma. Loni jsem je sice jezdil, ale bylo to s jinou technikou, takže jsem se musel nejdřív oťukat.“

Testování muselo být náročnější i kvůli specifikům Středoevropské rallye. Celá se sice jede na asfaltu, ovšem každá ze tří zemí ho používá trochu jiný.

Laik samozřejmě rozdíl nepozná, elitní piloti ale hned vědí. Vždyť i Ogier několikrát varoval: „Charakter povrchu je zcela odlišný. Dá se říct, že jsou to tři zcela odlišné podniky během tří dní.“

Prezident Petr Pavel slavnostně zahajuje Středoevropskou rallye v Praze. Prvním vozem na rampě byla Toyota GR Yaris Rally2 českého pilota Filipa Mareše.

I Mareš s proměnlivostí rychlostních zkoušek počítá: „Je pravda, že se mění druhy asfaltu a tím i přilnavost s každým půlkilometrem. Největší rozdíl najdeme mezi českými erzetami a zbytkem závodu. České jsou prašivé – v dobrém slova smyslu. Tedy jsou hodně porostlé mechem, jde o cesty, které se téměř nevyužívají. Jsou také užší a členitější. V Rakousku a Německu jsou tratě otevřenější, je na nich hodně aniticutů a odboček v křižovatkách.“

Při přilnavosti roli hraje samozřejmě počasí. Loni závodníkům nepřálo, letos by ale mělo být lépe a bez deště. I tak ale záleží, jestli se jede za ranní mlhy, nebo odpoledne, kdy se vytáhne slunce.

„Počasí sledujeme pořád. Máme na něj v týmu speciálního člověka a také fanoušky podél trati, kteří nám dávají info. Tady jsou oficiálně povoleni i špioni, takže máme i posádku, která hodinu nebo hodinu a půl před startem tratě projíždí a zanáší do našeho rozpisu poslední poznámky, že je někde mlha, někde zapršelo, jaká vlhkost a jak jsou na silnici vytahané nečistoty. A pak se stane, že jedeme dvacátí a prvních deset wéercéček změní trať k nepoznání...,“ usmál se Mareš.

Věřil ale, že že se popasuje i s tím.

Kdepak, rallye v Česku samozřejmě nechce jen tak absolvovat a užít si ji. Chce z ní odjet i s dobrým výsledkem.

„Když na seznamovačkách jedete za Evansem a za vámi Tänak, tak si člověk hned řekne: Je to tady. Ale zase se nechci ukolébat, jsem v první řadě závodník, sportovec,“ dodal. „Z pohledu toho, kde startujeme, tak to pro mě jeden z vrcholů kariéry je. Já ale za vrcholy spíš radši považuju, když má člověk nějaký výsledek, který ho může do té pozice postavit. Přál bych si, abych to mohl říct na konci závodu.“