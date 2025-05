Máte k Rallye Český Krumlov kladný vztah?

Myslím, že celkem jo. Je to jeden z prvních velkých závodů, které jsem jel. Od té doby ho mám hodně rád. Navíc si užívám turistiku a českou krajinu, v tom je Krumlov také moc hezký. Vždy se tam těším.

Zatím jste na tamních tratích bral nejlépe druhé místo. O to víc vás láká vítězství?

Samozřejmě. Letos máme zatím dobrou rychlost, tak se musíme na závod kvalitně připravit a ukázat to také na trati.

Čím je závod specifický?

Tratě jsou hodně členité, je tam plno horizontů. Celkově jsou trasy méně přehledné a užší než třeba na Rallye Šumava, která se jezdí před Krumlovem. Navíc se pojede letos i za tmy, to je také rozdíl. Polovina erzet je dlouhá přes dvacet kilometrů, což je samo o sobě náročné.

Letošní novinkou je spojení tradičních rychlostních zkoušek Kohout a Ján. Co na to říkáte?

Každá soutěž v seriálu mistrovství republiky má erzetu dlouhou přes dvacet kilometrů. Na posádky to klade jinou náročnost, stejně tak i na pneumatiky. Určitě se k tomu přidá i tma, uvidíme, jestli nepřijde nějaká bouřka, což se taky stává. Pak se tam může rozhodovat celý závod.

Je na takhle dlouhé erzetě zásadní také kondice?

Stoprocentně. Znamená to vyšší nárok na koncentraci. Když člověk začne upadat s pozorností po třeba patnácti kilometrech, tak dalších deset zbývá. Je třeba být připravený po všech směrech co nejlépe.

Ještě k počasí, které je vaše nejoblíbenější?

To stálé. Pro nás závodníky je důležité, když vychází předpověď. Voda nevadí, když o ní víme dopředu. Horší je to s bouřkami, které se těžko předpovídají. Mnohokrát se stalo, že v Budějovicích na výstavišti zažíváme krásný letní den a v Krumlově bouří a padají trakaře.

Když jste tvrdil, že si užíváte českou krajinu, tak to zvládáte i při jízdě?

Na trati v autě zažívám pocity, pro které to dělám. I při erzetě si to užívám, v diváckých místech bývá hodně lidí. I mezi rychlostními zkouškami okolí vnímám. Jihočeský kraj se mi líbí, s rodinou jsme tu byli párkrát na dovolené a rádi se vracíme.

Na předchozím podniku Rallye Šumava jste skončil druhý o jedinou desetinu. Zažil jste někdy takhle těsný závod?

Ne. Těsnější to být nemůže, protože v rallye měříme čas na desetiny sekundy. Časoměřiči to mají změřené i na tisíciny, ale neptal jsem jich. Byl to krásný souboj s Rakušanem Simonem Wagnerem. Přirozeně by bylo hezčí, kdybychom o desetinu vyhráli my. Ale takové souboje baví piloty i fanoušky.

Takhle těsná prohra je největší motivací?

Určitě. Já se vždy zaměřuji hlavně na výkon. Někdy můžete vyhrát závod, kde nebude taková konkurence, a pak nemáte tak dobré pocity, jako když jsme na Šumavě dva dny jeli naplno a bojovali celý závod o vítězství. Pozitivní pocity převládaly nad těsnou prohrou. Zatím celou sezonu hodnotím velice dobře, cítíme dobrou rychlost.

Český šampionát je nebývale vyrovnaný. Jste za to rád?

Ano. Konkurence všechny posouvá dál, navíc to přidává na zajímavosti pro všechny. Jsme rádi, že toho můžeme být součástí.

Filip Mareš se svou toyotou na trati Středoevropské rallye WRC.

Je vaším cílem titul, který vám ve sbírce ještě schází?

Stoprocentně. Předchozí sezony byly takové, že jsme na Honzu Kopeckého ztráceli. Letos se ukazuje, že to bude vyrovnané. Václav Pech se vrátil do správné kategorie a bude to boj až do konce. Čeká nás atraktivní sezona.

Chystáte se na podzimní světovou rallye, která se znovu pojede i v České republice?

Máme to v plánu. Je možné, že se závod v budoucnu už na našem území nepojede, tak bychom to nechtěli promeškat. Když to půjde, chceme fanouškům zase dělat radost.