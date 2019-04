Mareš: Třetí místo skvělé, ale z našeho výkonu jsme už tak nadšení nebyli

„Co do časové ztráty přepočtené na jeden kilometr, měli jsme v jednotlivých rychlostních zkouškách docela velké výkyvy. Na tom musíme pracovat, abychom byli schopní držet krok se špičkou na všech erzetách bez ohledu na jejich charakter,“ konstatoval Mareš, který musel hned od druhého testu stahovat ztrátu způsobenou jezdeckou chybou.

„Chtěl jsem od začátku závodu jet rychle a to se mi vymstilo. Šel jsem na brzdy o pár metrů později, než bylo potřeba, a brzy jsem pochopil, že to nevyjde. Naštěstí jsem dopředu věděl, že v daném místě je úniková zóna, a kromě časové ztráty se nic nestalo,“ oddechl si pilot. „Vrátilo mě to zpátky na zem a zvolnil jsem, možná až příliš. Následující Odry mi také vůbec nesedly a jezdecky jsem se v sobotu cítil dobře snad jen na nejdelší Lešné.“

Při závěrečném dnu se však Marešovi povedlo vyšvihnout do elitní trojky. „Ale pomohl nám třeba technický problém Honzy Černého, který byl v neděli ráno naším nejbližším soupeřem. Jinak by se nám jeho náskok likvidoval v krátké etapě složitě. Byli jsme ale odhodlaní to zkusit. Jeho smůla to ale nakonec vyřešila za nás. V závěru technika přibrzdila i Martina Kočiho a my jsme tak poslední erzetu jeli už na jistotu s vidinou skvělého výsledku,“ pravil Mareš.

Jezdec ACA Škoda Autoklub Teamu při stíhací jízdě ukázal i charakter, když právě svému nejbližšímu soupeři pomáhal řešit závadu na jeho voze. „Na přejezdu jsme viděli, že Honza Černý řeší nějaký technický problém. Zastavili jsme u něj a ptali se, zda můžeme nějak pomoci. Chtěli jsme, aby pokračoval, abychom mohli dál soupeřit na trati. Oba jedeme s Fabií R5, kterou po technické stránce díky týmu Romana Kresty dobře znám,“ líčil Mareš. „Naše auto přestalo řadit, vypadlo zajištění z táhla k převodovce. Chci poděkovat Filipu Marešovi, že nám pomáhal radami. Po opravě na trati se nám nakonec podařilo do rychlostní zkoušky odstartovat,“ doplnil Jan Černý.

Mareš se tak v cíli radoval ze třetí příčky. „Na nějakou velkou oslavu ale nebyl čas. Třetí místo je pro nás skvělé, navíc v té konkurenci, která se na Valašce letos sešla. Jinak ale musím na rovinu říci, že z našeho výkonu jsme už tak nadšení nebyli,“ zdůraznil Filip Mareš. „Hned v pondělí ráno jsme tak začali s analýzou závodu a plánováním dalšího programu. Čeká nás Rallye Šumava v Klatovech.“