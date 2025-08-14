Lídr Mareš touží po výhře i titulu, těší se na Barum Rally: Patří k nejlepším na světě

Pokaždé v sezoně dojel na stupních vítězů. I když na absolutní triumf ještě nedosáhl, konstantní výkony ho posunuly do čela absolutního pořadí. Filip Mareš v pátek sjede ze startovní rampy 54. Barum Czech Rally Zlín jako lídr domácího šampionátu.
Český rallye závodník Filip Mareš.

Filip Mareš s Radovanem Buchou na Rally Hustopeče.
Filip Mareš s Toyotou GR Yaris Rally2 během Středoevropské rallye.
„Ve vedení se mi nikdy nepodařilo být. Doufám, že je to dobrá známka toho, že chceme bojovat o titul,“ netají se Mareš. „Barumka hodně napoví. Ideální by bylo, abychom i po ní zůstali na čele,“ zasnil se.

To by znamenalo, aby stejně jako v Klatovech, Českém Krumlově, Hustopečích a Mladé Boleslavi vystoupil na pódium. Ve Zlíně by to pro něj nebyla novinka, už to dokázal třikrát. V letech 2019 a 2022 skončil druhý, v roce 2021 byl třetí.

„Sice jsem z druhého konce republiky, ale Barumku mám strašně rád,“ upozornil. „Mou výhodou je, že můžu být klidnější než místní kluci, pro které je to hodně prestižní.“

Někdejší juniorský mistr Evropy letos míří ještě výš. Dosavadní výsledky ho naplňují optimismem.

„Rychlost máme. Jen je škoda, že jsme ji nedokázali přetavit v ještě lepší výsledky,“ podotkl Mareš, kterého v Toyotě GR Yaris Rally2 doplňuje Radovan Bucha.

Schází mu opravdu kousíček. Na Šumavě podlehl Rakušanu Simonu Wagnerovi o jedinou desetinu, v Hustopečích a na Bohemii jej zpomalily defekty. Pouze v Českém Krumlově byl odstup větší.

„Tam byl Honza (Kopecký) lépe připravený a byl rychlejší,“ ocenil protivníka.

Člen ACCR Toyota Dolák týmu v letošní sezoně naplno využívá zkušeností, které posbíral v uplynulých třech sezonách na evropských tratích. Zároveň musí ze sebe vydat to nejlepší, protože český šampionát patří k nejnabitějším v Evropě. Jezdecky i technikou. Rychlé tratě nikomu nedovolí ani na vteřinku polevit. Vznikla by nesmazatelná ztráta.

„Pekelná konkurence byla jedním z důvodů, proč jsme pro letošní rok zvolili český mistrák,“ vysvětlil Mareš. „V Evropě se mi líbilo a rád bych se tam zase vrátil. Ale letošní titul bude mít vysokou hodnotu.“

Dobrý výsledek ve Zlíně je nutností, protože se zde rozdělují větší body než na ostatních soutěžích. Barumka je předposledním podnikem šestidílného seriálu, pak už následuje jenom Pačejov.

Mareš už druhou sezonu pilotuje Toyotu. Samozřejmě mu trvalo, než si zvykl. Už proto, že Yaris je jediným tříválcem mezi modely kategorie Rally2.

„Charakteristika motoru je jiná, než jsem poznal předtím. Je potřeba přizpůsobit přemýšlení o jízdě,“ popsal.

Toyota Gazoo Racing úspěšně bojuje v nejvyšší kategorii mistrovství světa. Projevuje se to nějak i ve vývoji modelu Rally2?

„Nemůžeme říct, že by nám pomáhali lidé angažovaní ve WRC. Ale z osobních návštěv víme, že jejich týmy spolupracují, provázanost tam je,“ popsal Mareš. „Přece jen kategorie Rally2 je omezena řadou regulí, nemůžou každou myšlenku přetavit. Ale pomáhali třeba s podvozkem, což se projevilo. Auto je dobře vyvážené a stabilní.“

33letý jezdec těží také z toho, že často sedí v závodím autě. Kromě velkého šampionátu totiž startuje i v jednodenní Rallysprint sérii. A v ní je stejně úspěšný jako v hlavním seriálu, pokaždé dojel na stupních vítězů. Prosadil se například na Kopné, kde přerušil domácímu favoritu Adamu Březíkovi útok na vítězný hattrick.

„Výhodou je, že se s autem posouvám pořád dopředu. Neustále se snažíme nacházet nějaká vylepšení,“ libuje si. „Sprinty mi pomáhají, ale nepředpokládám, že odjedeme všechny závody. Vyškov asi vynecháme.“

Filip Mareš se svou toyotou na trati Středoevropské rallye WRC.

Do Zlína se těší. Zdejší úzké cesty a uskákané asfalty mu vyhovují.

„Každý zdejší závod přinese hodně zážitků,“ říká jezdec, který na Barumce poprvé startoval v roce 2015. „Přece jenom je to svým formátem evropský závod. Je tu větší konkurence, která nabízí větší dramata.“

Vzhledem ke svému delšímu působení v mistrovství Evropy může zlínskou soutěž srovnávat s ostatními podniky seriálu. Jak jeho hodnocení vyzní?

„Organizačně je to jedna z nejlepších soutěží na světě,“ ocenil. „Je to vidět na detailech, které jsou dotažené. Z pohledu posádek je všechno nachystané.“

