Marešův cíl zůstává stejný. I na Hustopečích chce jet bez chyb a útočit

„V prvních třech podnicích mistrovství jsme stáli na pódiu, proto si pro jihomoravskou soutěž neklademe jiné cíle. Jsme si ale dobře vědomi skutečnosti, že konkurence bude i přes neúčast továrního týmu Škoda velmi silná,“ prohlásil Filip Mareš. „Celý tým udělal v přípravě maximum. Během testu jsme zkoušeli další věci, které by nás v Hustopečích mohly zrychlit. V autě se s Honzou cítíme skvěle a už se moc těšíme na samotný závod.“

Úterní test prověřil nejen soutěžní vůz Škoda Fabia R5, ale také posádku. „Na úterním testu panovaly opravdu horké podmínky a stejné počasí nás nejspíše čeká i během závodu. S Filipem jsme si tak kromě auta a změn v nastavení mohli ověřit také naši fyzickou připravenost. I v tomto ohledu jsme se snažili nic nepodcenit,“ poznamenal navigátor Jan Hloušek.

Zkušenosti z Evropy

Při hustopečské rally, která načíná druhou polovinu kalendáře domácího rallyového mistrovství, chce Mareš využít také nedávno nabytých zkušeností z evropského šampionátu.

Koncem května se totiž zúčastnil podniku ze seriálu mistrovství Evropy, který se konal v lotyšském městě Liepaja. V početné evropské konkurenci obsadili Mareš s Hlouškem na velmi rychlých tratích šesté místo.

„V Lotyšsku jsme s Fabií R5 startovali už v loňském roce. Letos pořadatel do harmonogramu zařadil zcela novou etapu v okolí města Talsi, takže mnoho tratí jsme viděli poprvé až v seznamovačkách,“ líčil Hloušek.

„Bylo nám jasné, že kvalifikace, která určuje startovní pořadí do závodu, bude hrát klíčovou roli. Zkusili jsme v ní prodat vše, co jsme se na šotolině dosud naučili. Potěšilo nás, že to stačilo na třetí nejrychlejší čas. Pro další vývoj závodu to bylo rozhodující,“ konstatoval Mareš.

„Šesté místo po prvním dni bylo dobrým výsledkem. Zejména nejdelší zkouška se nám líbila, z naší jízdy jsme měli s každým metrem lepší a lepší pocit. Druhá sekce se nám ale už tolik nevydařila, naše jízda neměla vždy ten správný rytmus,“ přiznal pilot ostravsko-hlučínského týmu.

„Vstup do Evropy nám vyšel, progres v závodě mohl být ale ještě lepší. V neděli jsme byli mezi prvními na trati a přiznávám, že jsem často postrádal patřičnou jistotu. Na některých erzetách se nám dařilo, jinde jsme nechali hodně času. Bylo to složité a máme co dohánět,“ řekl Filip Mareš.

„Z našeho pohledu se proti loňsku jelo rychleji a máme radost, že posun kupředu vidíme i u sebe. Nikdo ze špičky neodstoupil a mnoho papírově silnějších soupeřů jsme nechali za sebou,“ přidal optimističtější pohled navigátor Hloušek.

Při hustopečské „Rally mezi vinicemi“ budou soutěžní posádky soupeřit na pěti úsecích v deseti rychlostních zkouškách rozdělených do dvou etap. Celková délka rally včetně přejezdů se vejde do 325 kilometrů, přičemž soutěžních kilometrů bude 150,3.

Na trati sice bude chybět lídr šampionátu Jan Kopecký z továrního týmu Škoda, startovní pole je i tak nabité. „Mezi přihlášenými nechybí jména jako Václav Pech, Martin Koči, Filip Mareš, Grzegorz Grzyb, Miroslav Jakeš, Jan Černý, Vojtěch Štajf nebo Martin Vlček, na start se postaví rekordních 29 automobilů ve specifikaci R5. Do Hustopečí se vrátí i Jan Dohnal, který zde loni přišel o svůj Ford Focus WRC při požáru,“ doplnili pořadatelé.