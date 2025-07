Jezdci z nedaleké Chotče se to povedlo ve třídě Buggy 1600, v níž v posledních sezonách závodí. V evropském šampionátu to pro něj byl vůbec první triumf v kariéře. Přitom v sezoně, v níž objíždí jen vybrané závody.

Vaše radost po závodě byla nelíčená a bezprostřední. To si autokrosový jezdec tolik cení úspěchu v Nové Pace?

To se nedá ani popsat. Nová Paka je pro každého jezdce výjimečná, pro nás domácí zvlášť.

Vyhrál jste tam už někdy nějaký závod?

Jednou ano. Před dvěma třemi lety republiku.

Řekl jste, že pro vás nynější vítězství bylo překvapivé. Jak to, že k němu došlo v konkurenci, s níž letos závodíte jen občas?

Asi se nám konečně vrací to, za čím a jakou cestou jdeme už delší dobu. I když to nebylo a není úplně jednoduché.

Jaká to je cesta?

Dlouhodobě nechceme dělat to, co většina ostatních. Dnes je to většinou tak, že si týmy či jezdci nechají upravit někým vyrobenou buginu, jsou vlastně tak trochu sériové. My ji dáváme dohromady sami, rámem počínaje a motorem konče. Letos se nám to konečně podařilo dotáhnout, auto začalo skvěle fungovat, dobrou volbou se ukázal motor, vše postupně začalo jít tak, jak má. Bylo to vidět už v prvních dvou závodech, které jsme letos objeli, a teď v Nové Pace se to potvrdilo.

Když jsme u motoru, jaký jste zvolili?

Ford s obsahem 1400 kubíků, který jsme snížili pod 1000, aby při použití turba splňoval předpisy.

Že na tom budete v Nové Pace dobře, ukazovaly už první tréninkové jízdy.

Souhlasím. Tahle trať mi sedí a už volné tréninky byly dobré. Hned v prvním měřeném jsem měl druhý čas a celkově třetí. Ze čtyřiceti borců!

Co rozjížďky, ty také hodně napoví?

Dařily se, i když jsem měl trochu smůlu, že jsem také schytal mokrou trať. Na té jsou časy přece jen pomalejší, což může rozhodovat i přesto, že vyhrajete všechny tři rozjížďky, jako se to povedlo nám. Bylo z toho ale pro semifinále výborné druhé místo.

Semifinále vyšlo a následovalo velké finále, v němž jste skvěle odstartoval a pak před sebe už nikoho nepustil.

Vyšlo to opravdu skvěle. Před finálovou jízdou jsme právě kvůli startu trochu vyladili hlavně podvozek. Start se podařil a pak už jsem si vedení jen hlídal.

Hned za vámi dojel Jakub Novotný, druhé místo ho vyneslo do čela průběžného pořadí. Je váš úspěch o to cennější?

Tak to neberu. Jsme kamarádi, Jakub to má do Nové Paky také kousek (bydlí v Robousech u Jičína), závodíme spolu dlouho. Když jsem před lety poprvé dojel závod mistrovství na bednu, byl na ní v italské Maggioře také se mnou, on byl druhý, já třetí, teď jsme si to vyměnili.

Co vy a mistrovství Evropy? Nechystáte se po takovém úspěchu jezdit víc závodů?

Tohle ještě uvidíme. Letos určitě objezdíme zbytek závodů mistrovství republiky a Evropu pojedeme v Přerově a v Maggioře.

Autokrosař Filip Hartman na startu novopackého závodu

Proč právě tam?

Přerov je skoro doma, Maggiora kultovní trať, snad nejstarší autokrosová vůbec. Sice se jezdí po rovině, bez převýšení, jaké je třeba v Pace, ale je technická, mně se tam navíc líbí atmosféra, závodím tam hodně rád.

Proč jste přestali kompletně objíždět závody evropského šampionátu?

Dřív jsme jezdili všechno – Evropu, republiky i volné závody. Jenomže hlavně Evropa výrazně podražila. Byl například nařízen jednotný benzín, což už naštěstí padlo, jednotné pneumatiky ale zůstaly. Zdá se to být logické, ale je to dražší.

A příští rok, když nyní máte tak dobré výsledky?

Vypadá to opravdu dobře, ale čeká nás ještě hodně práce. Musíme testovat a zkoušet, přes zimu určitě ještě budeme hledat nějaká vylepšení a pak se uvidí.