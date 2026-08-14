Návrat Rusů a Bělorusů povolila i FIA. Kamazy znovu povládnou na Dakaru

S odkazem na zprávu právního oddělení FIA o tom informoval web the-race.com. I nadále ale platí zákaz FIA pořádat na území Ruska a Běloruska mezinárodní soutěže.
„Ruští a běloruští závodníci, národní týmy, jednotliví jezdci a funkcionáři se mohou účastnit mezinárodních/zónových soutěží bez jakýchkoli omezení. Požadavek na podepsání závazku k neutralitě již neplatí,“ stojí ve zprávě FIA.
Očekává se například návrat ruské automobilky Kamaz na přední pozice v kategorii kamionů na Rallye Dakar.
Mezinárodní motocyklová federace FIM na rozdíl od FIA své sankce nijak neupravila. Dál trvá na úplném vyloučení sportovců z Ruska a Běloruska ze svých soutěží, účastnit se nemohou ani jako neutrální.