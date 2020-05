Stáj Ferrari zvažuje vstup do zámořského seriálu IndyCar

A přesunem části aktivit do jiné série by italská automobilka zajistila svým současným zaměstnancům i v budoucnu pracovní místa. Televizi Sky to řekl šéf týmu Ferrari Mattia Binotto.

„Cítíme vůči svým zaměstnancům vysokou sociální zodpovědnost. Z tohoto důvodu jsme začali pracovat na alternativním programu. A mohu potvrdit, že se poohlížíme po sérii IndyCar,“ uvedl Binotto. Dodal, že možností jsou i vytrvalostní závody a jiné automobilové seriály. „Snažíme se dobrat k nejlepšímu rozhodnutí,“ řekl Binotto.

Po loňské dohodě týmů měl rozpočtový strop na rok 2021 původně dosahovat výše 175 milionů dolarů. Kvůli pandemii ale menší stáje bojují o přežití, proto byl ještě snížen na 145 milionů. První Binottovu reakci na to v dubnu média interpretovala jako úvahy o odchodu Ferrari z F1. Stáj posléze vysvětlila, že jen hledá nové možnosti uplatnění i mimo královskou automobilovou třídu.

„Ve Ferrari to máme nastavené na rozpočet, který byl schválen v minulém roce. Jeho redukce nás nutí přehodnotit vše včetně zaměstnanců, struktury a organizace,“ uvedl Binotto.