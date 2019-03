Ferrari odmítlo bod za nejrychlejší kolo. Šéf týmu musel vysvětlovat

Od sezony 2019 má F1 nové pravidlo. Novou možnost získat hodnocené umístění - jeden bod přibude na kontu tomu, kdo zajede nejrychlejší kolo závodu. Podmínkou je pouze, aby to byl někdo z jezdců nejlepší desítky závodu.



Před cílem Velké ceny Austrálie bylo o pozicích zástupců stáje Ferrari rozhodnuto - oba jezdci týmu Mercedes a Max Verstappen z Red Bullu byli příliš vpředu, Kevin Magnussen na šesté příčce ztrácel téměř čtyřicet vteřin.

Dostatek prostoru na to, aby aktuálně pátý jezdec pořadí Charles Leclerc zastavil v boxech, nazul nové pneumatiky a s jejich pomocí zajel nejrychlejší kolo závodu. Na měkkých gumách by nebyl problém překonat výkon lídra závodu Valtteriho Bottase. Ale Leclerc zůstal až do cíle na dráze.

Šéf stáje měl tedy po závodě co vysvětlovat. Proč jste nechtěli bod navíc? Zapomněli jste snad na tuto možnost? Nic takového se ale údajně nestalo. Ferrari zůstalo stranou z jiného důvodu.

„Měli jsme prostor zastavit Charlese a dovolit mu na nových gumách zajet nejrychlejší kolo závodu, to je pravda,“ přiznal Binotto. „Ale myslím, že každá zastávka v boxech je tak trochu risk, pro nás bylo zásadní dokončit závod oběma vozy na co nejlepších umístěních, tak jsme se rozhodli nechat Charlese na dráze.“

Ferrari tak naznačilo, jak dlouhodobě pracuje a jak se bude odvíjet jeho činnost v letošní sezoně - jistota především. Na rozdíl od Red Bullu, který občas riskuje a někdy přichází s nečekanými rozhodnutími, je Ferrari hodně konzervativní. A možná právě to je důvod, proč už jedenáct sezon zůstává ve stínu jiných týmů.

Na úvod sezony v Austrálii se konzervativní přístup jednoznačně nevyplatil. Dominanci v testech před sezonou se nepodařilo přenést do závodu. A tím největším problémem není umístění samotné, ale spíš fakt, že vozy Ferrari byly se ztrátou pomalejší než mercedesy nebo red bull Verstappena.

„Nebyl tam žádný problém, naše auto bylo jednoduše pomalejší než soupeři. Je to nečekané zjištění, ale musíme se s tím vypořádat a něco změnit,“ nechal se slyšet Sebastian Vettel. Jisté je, že lepší obrázek výkonnosti dá Velká cena Bahrajnu, která se jede za čtrnáct dní. Městský okruh v australském Albert Parku je hodně specifický a často nabízí nečekané výsledky. V tom je možná naděje Ferrari.