Překvapení v kvalifikaci Velké ceny Bahrajnu F1: vyhrál mladík Leclerc

Motorsport

Zvětšit fotografii Charles Leclerc s vozem Ferrari | foto: Reuters

dnes 16:50

Když v týmu Ferrari nahradil Kimiho Räikkönena, mnozí se ptali: Kdo to je Charles Leclerc? Ti, kdož sledují nižší závodní série, s klidem odpovídali: Je to budoucí šampion. A možná měli pravdu. Mladý Monačan suverénně ovládl kvalifikaci Velké ceny Bahrajnu F1 a do nedělního závodu odstartuje z prvního místa.

Temné nebe, ostré reflektory kolem dráhy, po které se povaluje jemný písek z okolní pouště. Nenapodobitelná atmosféra Velké ceny Bahrajnu přináší většinou dramatické závody a zatím to vypadá, že jiné to nebude ani letos.

Ferrari mělo po nepovedené Velké ceně Austrálie čtrnáct dní na to, aby zjistilo, proč jejich monopost „záhadně“ zpomalil a po dominanci předsezonním testům se propadl i za Red Bull. A jak se zatím zdá, mise techniků z Maranella byla úspěšná. Sebastian Vettel a Charles Leclerc ovládli již tréninky na okruhu Sáchir a nejrychlejší byli také od začátku kvalifikace. Loňský triumf obhajuje Vettel a není na tom zatím vůbec špatně, nicméně se zdá, že jeho největším soupeřem nebude Mercedes, ale stájový kolega Leclerc. Podaří se německému šampionovi vyhrát pouštní závod potřetí za sebou? To bude jasné už v neděli, Grand Prix startuje v 17.00 SELČ. První část kvalifikace V úvodní části kvalifikace potvrdil tým Ferrari dominanci z pátečních i sobotních volných tréninků. A stejně jako o pár hodin dřív porazil mladík Leclerc v jízdě na čas svého zkušenějšího kolegu Vettela. Mercedes opět ztrácel. Nestačil Lewis Hamilton na třetím místě a už vůbec ne Valtteri Bottas, který byl pátý a podlehl dokonce Landovi Norrisovi s vozem McLaren. Ale mladý Brit nebyl největším překvapením úvodní části kvalifikace. Tím byl Alexander Albon reprezentující Malajsii, který se stal na šestém místě nejrychlejším pilotem s motorem Honda. Závodník stáje Toro Rosso porazil oba zástupce Red Bullu. Druhá část kvalifikace Hned na úvod dalšího boje o místa na startu zajel Leclerc výrazně rychleji než v první části a téměř dokonalým kolem se vyhoupl do čela pořadí. Oba jezdce Mercedesu porazil o půl vteřiny a Vettela dokonce o více než vteřinu! Němec měl problémy s provozem na dráze a po návratu do boxů byl hodně nespokojen. Vettel se dokázal těsně před uplynutím časového limitu zlepšit, vyhoupl se na druhé místo před mercedesy, tři desetiny vteřiny za Leclerca. Ten mohl v závěru zůstat v boxech a ušetřit tak sadu pneumatik. Magnussen a Grosjean potvrdili nečekanou sílu týmu Haas, Sainz a Norris zase McLarenu, ale zklamal tým Red Bull. Max Verstappen skončil až sedmý a nováček ve stáji Pierre Gasly nepostoupil. Ale možná byla na vině technika, stěžoval si na problémy s pedály. Do finálové desítky se nedostali také Daniel Ricciardo s renaultem, který těsně prohrál souboj s Kimim Räikkönenem, oba zástupci stáje Toro Rosso a Sergio Pérez, poslední jezdec stáje Racing Point, tedy bývalé Force India. Třetí část kvalifikace Závěr kvalifikace začal šokujícím záběrem do garáže Ferrari, kde zůstalo zaparkované Vettelovo auto. Mechanici na něm pracovali a jezdec nikde. Bylo jasné, že německý pilot opravdu není v dobré pozici. Úvodní letmá kola vyhrál opět Leclerc, který na tisícinu vteřiny vyrovnal Vettelův loňský traťový rekord. Jezdci Mercedesu se přiblížili, Hamilton ztrácel pouze čtvrt sekundy. Vettel se přece jen na dráhu dostal, ale stačil se vyšvihnout pouze na druhé místo. Na monackého mladíka letos nikdo v bahrajnské kvalifikaci neměl.