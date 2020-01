Test pro Alonsa: Dakare, řekni mi, jestli jsem nejlepší jezdec na světě

Fernando Alonso je dvojnásobný mistr světa F1 a nebýt jeho zpackaných přestupů, těch titulů mohlo být víc. Dvakrát po sobě vyhrál i slavnou čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans a v květnu se pokusí dobýt také legendárních 500 mil v Indianapolis, aby po Grahamu Hillovi jako druhý člověk posbíral motoristickou trojkorunu.

Nyní je ale v poušti, krotí auto v písečných dunách na dakarské rallye a poznává úplně odlišný závodní svět. Po první etapě zatím úspěšně – dojel jedenáctý, patnáct minut za vítězem, ale třeba deset vteřin před Čechem Martinem Prokopem, kterého zbrzdily hned tři defekty. „Kdybych já dokázal zajet s Alonsem ve formuli stejné časy, bylo by to skvělé. I tak je to pro mě splnění snu, že kluk z Jihlavy bojuje proti jezdci, který je možná nejlepší na světě,“ říká Prokop.

Alonso je 22. pilotem F1, který se do lákavého dobrodružství jménem Dakar pustil. Nejúspěšnějším byl doposud Jacky Ickx – vítěz osmi závodů F1 vyhrál i rallye. Nezapomenutelným byl i Clay Regazzoni, který už jako vozíčkář jel Dakar s tatrou. Alonso je ale tím, který vyvolal největší rozruch. „V Toyotě mi říkali, že jen informace o tom, že pojede, měla větší ohlas a hodnotu, než že loni Toyota poprvé Dakar vyhrála,“ prozrazuje Marian Chytka, český fotograf, který na Dakaru pro Toyotu, a tudíž rovněž Alonsa pracuje.



Potvrzuje to i Prokop. S Alonsem si zazávodil na dakarské generálce v Maroku, a byť je ze světového šampionátu rallye zvyklý na humbuk, který býval kolem Loeba či Ogiera, tvrdí: „Nikdy jsem neviděl, co se dělo kolem Alonsa. Pořád namířené kamery. Je to superstar.“

A i když to byl v Maroku jen „pouťák“, stejně se na něj po oznámení, že ho pojede 38letý Španěl, akreditovaly další tři desítky novinářů z celého světa.

Na Dakar ovšem Alonso nedorazil jako pouťová atrakce. Je vyhlášeným profíkem, a tak v poušti pečlivě testoval, odjezdil stovky kilometrů. „Pro úspěch dělá to, co nikdo jiný nedělal. Ani Loeb před Dakarem netestoval tolik. Bude dobře připravený,“ míní Prokop.

„Říkal mi, že největší problém je pro něj brzdění. Na asfaltu zastaví na pár metrech tak, jak potřebuje. Ale v nezpevněném terénu, když dupne na brzdu, tak auto letí dál. Na tom v poslední době nejvíc pracoval,“ přidal fotograf Chytka.

K ruce má Alonso i zřejmě nejlepšího možného navigátora – motorkáře Marka Comu, jenž má za sebou 12 Dakarů, z toho pět vítězných, a který poslední roky rallye šéfoval.

„Jsem tu, abych Markovi pomohl vyhrát i na třetím kontinentu, kde se Dakar jede. Ale jsem si vědom své nezkušenosti a faktu, že se jen polovina lidí dostane do cíle.“

Ano, Dakar nepřeje novicům. Prý až při třetí účasti můžete útočit, do té doby se učíte. Poznáváte různé druhy písku, formuloví piloti si zvykají na to, že o jízdě nerozhodují jen oni, ale musí naslouchat spolujezdci. Nesmí vás psychicky srazit jeden nepovedený den, protože hned ráno se jede dál. Odlišná je také koncentrace, protože v autě i s přejezdy sedíte osm devět hodin.

„Dakar je v motorsportu ta nejextrémnější disciplína. Každý metr je nový. Nejrychlejší nebudu, ale nějakou dobrou pozici bych mohl vybojovat,“ míní Alonso.

Dokáže, že je nejlepším?