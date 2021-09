Nová Paka se vrací, ale musí se obejít bez Fejfara

„Už si ani nepamatuji, kdy jsem na Evropě v Pace chyběl, ale letos mě to opravdu mrzí. Rozhodli jsme se postavit zcela nový speciál do kategorie Super Buggy, ale nepodařilo se nám záměr dotáhnout do zdárného konce,“ uvedl jezdec, který v posledních sezonách startoval ve třídě Touring Autocross, do níž před lety přestoupil právě z kategorie Super Buggy.

Fejfar bral letošní sezonu po závodní stránce jako testovací s úmyslem, že by nově postavený vůz rád poprvé vyzkoušel právě v Nové Pace. Červencový termín domácího šampionátu v jeho plánech moc nefiguroval, nynější evropský už ale ano.

„Chtěl jsem mít premiéru samozřejmě před domácím publikem, ale bohužel nám k novému autu chybějí některé potřebné komponenty. Covid nezpůsobuje jen zdravotní potíže, ale bohužel ovlivňuje i řadu dalších faktorů,“ poznamenal pětinásobný evropský šampion ve třídách Buggy 1600 a Touring Autocross, jenž ale letošní sezonu zdaleka neuzavřel, a naznačil: „Naším cílem je odjet letos jeden dva závody, abychom zjistili, jak se nová bugina chová, jak na tom je motoricky, a tyto poznatky využít pro přípravu vozu na sezonu příští.“

I bez Fejfara se ale příznivci autokrosu i v netradičním termínu mohou těšit na kvalitně obsazené závody, i přes to, že početně bude startovní pole letos trochu chudší než v minulých letech. „Letošní sezona je obecně stále z různých pohledů omezena pandemií koronaviru a je to znát zejména v počtu přihlášených jezdců,“ poznamenal tiskový mluvčí závodu Pavel Vydra.

Pořadatelé z Autoklubu Nová Paka i tak v řádném termínu zaregistrovali téměř stovku jezdců, v minulých letech jich bývalo o několik desítek více.

Většina borců z předních příček průběžného pořadí jednotlivých kategorií za sebou má čtyři evropské podniky, tedy přesně polovinu šampionátu. Ta se uzavřela před dvěma týdny rovněž v Česku, protože se závodilo v Přerově. Výjimkou jsou jen jezdci kategorie Touring Autocross, kteří do této chvíle absolvovali jen dva závody a novopacký bude jejich třetí.

Z domácího pohledu bude patrně nejzajímavější sledovat cestu Jakuba Novotného za případným titulem ve třídě Buggy 1600. Borec z nedalekého Jičína totiž po čtyřech závodech průběžnému pořadí vévodí, k těsnému vedení před Lucemburčanem Petersem si nejvíce pomohl právě před dvěma týdny v Přerově, kde posbíral nejvíc bodů ze všech.

Ani v dalších kategoriích nehrají čeští jezdci druhé housle, jak v královské třídě Super Buggy, tak v Touring Autocross zatím drží třetí příčku, což platí o Petru Nikodémovi (Super Buggy) a o Lukáši Červeném (Touring Autocross).

Jezdit na trati ve Štikovské rokli se začne zítra po ránu, kdy budou postupně na programu tréninkové a první kvalifikační jízdy, v neděli diváci uvidí zbývající kvalifikační jízdy a poté finálový program.

Evropský šampionát autokrosařů bude po víkendu pokračovat ještě třemi podniky. Postupně se pojede ve Francii, v Itálii a v Portugalsku, kde druhý říjnový víkend letošní seriál posledním, osmým závodem vyvrcholí.