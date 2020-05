Vedení stáje Mercedes je proti zavedení kvalifikačního závodu v F1

Piloti by na roštu třicetiminutového kvalifikačního závodu stáli v opačném pořadí oproti stavu mistrovství světa. Nahrazena by tím byla klasická kvalifikace, v níž se jezdci snaží zajet nejrychlejší čas na jedno kolo.

Dva závody se podle všeho pojedou hned na úvod sezony v Rakousku ve Spielbergu (5. a 12. července) a spekuluje se také o Silverstonu (2. a 9. srpna). Kvalifikační závod by měl zajistit větší napětí v boji o místa na startu, jeho zavedení ale předpokládá souhlas všech týmů. Zatímco v minulosti obdobný návrh vetovalo také Ferrari, nyní je prý proti už pouze Mercedes.

Hlasovat se má příští týden, kdy by také měl být zveřejněn provizorní kalendář mistrovství světa poznamenaný pandemií koronaviru. Pravidlo by platilo jen pro zmíněné dvojzávody, přičemž tři tréninkové jednotky by při nich zůstaly normálně zachovány. FIA a vedení formule 1 má snahu testovat novinky v systému kvalifikace s výhledem na rok 2022, kdy by mohlo dojít k trvalé změně.