S tím nešlo bojovat. Verstappen sbírá před rozhodujícím závodem komplimenty

V Abú Zabí je postavení na startu zásadní, na futuristickém okruhu není předjíždění ani trochu snadné. Proto je Verstappenovo pole position cenné. Pokud se mu v nedělním závodě podaří udržet Hamiltona za sebou, bude titul mistra světa v jeho rukou.

V závěrečném dějství kvalifikace se Max Verstappen a Sergio Pérez objevili na dráze jako první - nejen proto, aby využili vyšší přilnavost povrchu dráhy, jejíž teplota po západu slunce klesá každou minutou, ale také proto, aby měli prostor na své taktické hrátky.

Sergio Pérez vytáhl Verstappena po dlouhé zadní rovince před devátou zatáčkou v aerodynamickém krytu a možná mu tím o nějakou setinku vteřiny pomohl. Šéf stáje však věří, že to pro výsledný čas nebylo zásadní. „Rozhodl hlavně Maxův výkon, bylo to téměř dokonalé kolo. Slipstream nám pomohl o desetinu, o dvě, ne půl o sekundy,“ nechal se slyšet Sebastian Horner.

„Neuvěřitelné. Upřímně, neuvěřitelné. Vynikající jízda,“ ocenil dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso nejrychlejší čas víkendu 1:22,109 minuty.

To bez rozpaků přiznal také dvojnásobný mistr světa Lewis Hamilton. Už v přímém přenosu ze závěru kvalifikace bylo vidět, jak nespokojeně kroutí hlavou. Bylo mu jasné, že takový výkon nedokáže překonat. „S tím časem jsme se jednoduše nemohli rovnat. Nevím, jestli za to mohly pneumatiky, nebo cokoliv jiného, ale pole position si plně zasloužil,“ řekl sedminásobný šampion.

Velká cena Abú Zabí formule 1 podrobně ONLINE od 14 hodin

Právě on byl pro Abú Zabí favoritem. Na okruhu Yas Marina vyhrál už pětkrát, zatímco Verstappen pouze jednou. V minulém roce, když už měl Hamilton jistý titul a o nic mu nešlo. „Všechna čest, protože Lewis je tady velmi silný, je to jeden z jeho nejsilnějších závodů. Max předvedl parádní výkon,“ doplnil Christian Horner.

Šéf Mercedesu Toto Wolff, rovněž překvapený výkonem svých soupeřů, připustil, že je Red Bull dostal. „Po dnešku je to 1:0 pro Red Bull. Obecně jsme přesvědčeni, že slipstream nemá smysl, protože co získáte na rovince, ztratíte v zatáčkách, kde kvůli vozu před sebou přicházíte o přilnavost. Ale dnes nám ukázali, že pokud se to správně zorganizuje, může pomoci.“

Verstappen odstartuje do závodu z první příčky, bude však mít i nevýhodu. V prostřední části kvalifikace si totiž probrzděním zničil poslední středně tvrdé pneumatiky a nejrychlejší kolo zajel na měkčích gumách, na kterých bude muset odstartovat. Zatímco Hamilton bude mít na autě žlutě značené, středně tvrdé gumy. Ty možná budou z počátku trochu pomalejší, o to déle však vydrží v provozuschopném stavu.

„Nevím, jestli zkoušeli nějaké hry, ale věřím, že start na měkkých gumách je nevýhoda,“ říká Wolff, který však nechtěl předčasně hodnotit. „Nemá cenu teď dělat závěry. Jisté je, že v neděli se proti sobě postaví dvě různé strategie.“

Sergio Perez v kvalifikaci na Velkou cenu Abú Zabí

Večer v Abú Zabí je chladněji než před týdnem v Saúdské Arábii, a to mohlo Red Bullu pomoci. V posledních závodech má potíže s nadměrným opotřebením pneumatik, ale dokáže je zahřát rychleji než Mercedes. „Možná jim pomohly podmínky, ale jisté je i to, že nějakým způsobem zrychlili auto. Podívejte se na časy Péreze, ačkoliv přišel o výhodu, když pomáhal Verstappenovi, ještě stihl zajet čtvrtý čas,“ dodal zkušený německý manažer.

Ať Verstappenovi vydrží pneumatiky do plánované zastávky, nebo ne, zásadní bude start. Charakter okruhu v Abú Zabí mu dává slušnou šanci držet Hamiltona za sebou. Obzvlášť, když Brit nebude mít k dispozici blok Valtteriho Bottase, který skončil v kvalifikaci až šestý. „Nejdůležitější je dobře odstartovat a od té chvíle se budeme snažit jet co nejlépe a uvidíme, jak dopadneme,“ říká Verstappen opatrně.

Dobře si uvědomuje, že za pár hodin už může být první nizozemským mistrem světa.