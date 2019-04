Vedení F1 bude jednat o druhém závodě seriálu MS v Číně

Formule 1 závodí v Číně od roku 2004 a v neděli se na okruhu v Šangahji jela jubilejní tisící Velká cena v historii šampionátu. Čína by navíc neměla být jedinou zemí s dvěma závody, protože společnost Liberty Media, která práva na formuli získala předloni, by také ráda rozšířila kalendář o druhý závod v USA.

Obchodní ředitel formule Sean Bratches prohlásil, že vedení tento týden bude jednat s čínskými zástupci, ale nepotvrdil, že by prioritou byl závod v Pekingu. „Máme v plánu jednání, kde bychom chtěli najít místo pro další závod. A z pohledu atraktivity by byl městský okruh skvělý. Byl by to pěkný kontrast s tratí, kterou tady pro formuli vybudovali,“ uvedl.