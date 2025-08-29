Macík poprvé, Doubek dycky v Mostě. Na hvězdný víkend navnadila spanilá jízda

Pouštní král Macík. A „Američan“ Doubek. Domácí motorističtí nadšenci budou o víkendu pod mosteckým Hněvínem držet palce dvěma českým hvězdám. Czech Truck Prix zahájila čtvrteční propršená spanilá jízda městem a na 4212 metrů dlouhém okruhu slibuje drama i pro české vlajky.
„Realisticky chci bojovat o první desítku,“ hlásí Martin Macík, dvojnásobný šampion Dakaru, který okruhový tahač okusí v ostrých závodech poprvé ve své závodní kariéře.

„Doufám, že si to užijeme minimálně jako loni – a že nám znovu zahraje česká hymna,“ chce skotačit na stupních vítězů Martin Doubek, dvojnásobný šampion evropské odnože kultovní americké série EuroNASCAR v kategorii 2.

Přetížení cítím. Dakarský král Macík se těší do Mostu, čeká ho okruhová premiéra

Ani déšť neodradil fanoušky od sledování spanilé jízdy konvoje závodních vozů ulicemi Mostu. Na parkovišti se pak piloti mezi kapkami podepisovali a nechali nahlédnout do svých závoďáků. „Naštěstí na víkend hlásí pěkné počasí,“ těší se Josef Zajíček, generální ředitel a majitel Autodromu Most.

Trucky jsou mosteckou klasikou už od devadesátek, NASCAR stále poměrně čerstvou, svěží záležitostí. Jejich kombinace představuje rozmanitý divácký zážitek.

Macík bude opět krotit vůz značky Iveco, jen místo pouštního speciálu tahač od německého týmu Hahn Racing. „Rozdíl je například v přetížení, které je na okruhu opravdu cítit, v terénu se spíš potýkáme s nárazy,“ srovnal oba světy. „Pokaždé, když si sednu do tahače, je to jako poprvé. Nejde porovnávat moje závodění na Dakaru a toto na okruzích.“

Martin Doubek v mosteckých ulicích.

Mezi zkušenými jezdci však nechce dakarský král zapadnout. „Já jsem poměrně tvrdohlavý a vytrvalý, takže když si za něčím jdu, chci toho dosáhnout. Chci hlavně dojet,“ smál se. „Ne, chci využít co nejvíc šancí dostat se dopředu.“

Czech Truck Prix

Sobota
9.00 – Triumph & BGT, závod 1, 9.45 – EuroNASCAR, kvalif. – 11.45 - tahače, závod 1, 12.40 – Super Sixties, závod 1, 14.15 – EuroNASCAR Pro, závod 1, 15.45 tahače, závod 2, 16.40 - Triumph & BGT, závod 2, 17.40 - EuroNASCAR Open, závod 1.

Neděle
8.50 – Triumph & BGT, závod 3, 11.00 – EuroNASCAR Open, závod 2, 12.05 – Super Sixties, závod 2, 13.55 – tahače, závod 3, 15.20 – EuroNASCAR Pro, závod 2, 16.50 – tahače, závod 4 – 16.50

Vstupné na jeden den
Dospělí – 900 / 1 000, děti – 100 / 200, rodinné – 900 / 1 100, VIP – 4 000, parkování – 250

Zdroj: Autodrom Most

Mostecký podnik je pátou zastávkou evropského šampionátu tahačů, průběžnému pořadí vévodí Maďar Norbert Kiss před Jochenem Hahnem a Saschou Lenzem. Na programu jsou čtyři závody.

EuroNASCAR se taky pojede čtyřikrát. Dvě jízdy má elitní kategorie Pro, v níž je Doubek pátý, dvě pak třída Open (dříve 2), tam český pilot drží průběžnou třetí pozici.

„Největší výhoda asi není v tom, že Most je moje domácí trať, ale že na ni umíme auto správně nastavit,“ prozradil Doubek, pro nějž to je Dycky Most!, nikdy při EuroNASCAR nechyběl. „Domácí závod je pro mě topka v sezoně, protože může přijet rodina, kamarádi, fanoušci. V předchozích letech byla atmosféra perfektní. Když jsem pak viděl videa, jak to na tribunách vřelo, je to něco úžasného, co stojí za to zažít.“

A zažívat to bude dál, Autodrom Most a NASCAR Euro Series se dohodly na dvouletém prodloužení spolupráce až do roku 2027. Americká fára jezdí pod Hněvínem už od roku 2019, loni je spolu s tahači sledovalo v součtu za oba dny 40 tisíc diváků.

Odešla mu převodovka, stejně vyhrál. Pro pohár jel Doubek na elektrokoloběžce

Součástí víkendu jsou i historické závody Triumph Competition & British GT a Super Sixties, které přinesou atmosféru motorsportu šedesátých a sedmdesátých let. Fanoušky čekají autogramiády jezdců, dětské zóny i pestrý doprovodný program v paddocku a FanVillage.

„Most se na víkend stává mezinárodním centrem motorsportu. Chceme nabídnout víc než jen závody – je to motorsportový festival pro všechny generace, který bude patřit k vrcholům letošní sezony,“ pozval diváky šéf autodromu Zajíček.

