První triumf ve velkém stylu. Pajari stvrdil na Estonské rallye dominanci a slaví

Rodák z Lahti vedl od první rychlostní zkoušky a během tří dnů průběžné první místo neopustil. Dominantní byl především v pátek, kdy zajel nejrychlejší čas ve všech sedmi testech úvodní etapy.
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Rallye Estonsko 2026: Program, etapy, výsledky, mapa
Na stupně vítězů doprovodil Pajariho se Solbergem francouzský jezdec Adrien Fourmaux, jenž zaostal 53,8 sekundy a o šest sekund předčil belgického týmového kolegu z Huyndaie Thierryho Neuvillea.
Pátý byl mistr světa Sébastien Ogier z Francie.
Díky vítězství se Pajari posunul na třetí místo průběžného pořadí MS před Ogiera a za další jezdce Toyoty Elfyna Evanse a Takamota Kacutu.
Britský lídr šampionátu Evans dojel s dvouminutovým odstupem šestý, Japonec Kacuta skončil po pátečním defektu v poli poražených. Po deváté z letošních 14 rallye vede Evans před Kacutou o 25 bodů, Pajari ztrácí dalších osm bodů.
Šampionát WRC pokračuje za dva týdny Finskou rallye.
Estonská rallye
podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) 2:31:16,5, 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -19,5, 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -53,8, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -59,7, 5. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -1:32,9, 6. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -2:01,0.
Průběžné pořadí MS (po 9 ze 14 soutěží): 1. Evans 177, 2. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 152, 3. Pajari 144, 4. Ogier 139, 5. Solberg 130, 6. Neuville 111.
Průběžné pořadí týmů: 1. Toyota 464, 2. Hyundai 308, 3. Toyota II 157, 4. M-Sport Ford 116.