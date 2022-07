Rallye v Estonsku: Rovanperä si pokusí upevnit vedení, Tänak bude doma útočit

„Samozřejmě bude pro mě příjemné vrátit se do Estonska. Loni jsem tam vyhrál a zažil skvělý víkend. Letos ale vedeme šampionát a jsme v jiné situaci, pojedeme první, takže budeme čistit trať. Snad ale dosáhneme dalšího dobrého výsledku,“ přál si Rovanperä, který vyhrál čtyři z posledních pěti světových rallye. Pouze na Sardinii byl pátý.

„Soutěže jako je tahle, s rychlou a plynulou tratí, mi docela vyhovují. Důležité je dobře se cítit v autě. Při testování jsme se proto zaměřili na to, abychom našli správné nastavení,“ dodal tovární jezdec Toyoty.

Estonská rallye je součástí MS potřetí, speciální bude zejména pro domácí hvězdu Otta Tänaka. Čtyřiatřicetiletý pilot ovládl premiéru v roce 2020 a celkem soutěž vyhrál již čtyřikrát.

„Je skvělé představit se na rallye doma, protože máme kolem sebe úžasné fanoušky a ty, kteří jsou nám blízcí. Nejsme ale pod žádným extra tlakem, chceme prostě získat co nejvíce bodů,“ řekl Tänak, jenž je v průběžném pořadí MS třetí. „Uděláme maximum a uděláme vše pro to, abychom skončili na předních pozicích,“ uvedl mistr světa z roku 2019.

Výrazně uspět chce i Tänakův týmový kolega u Hyundaie Neuville. Loni tam skončil třetí. „Je to jedna z nejrychlejších rallye v kalendáři. Podobné soutěže mě baví. První rok to tam bylo docela těžké, ale jakmile to trošku poznáte, začne se vám to líbit. Při vysokých rychlostech vám totiž pomáhá, když znáte podmínky a terén,“ uvedl belgický pilot a rallye přirovnal k Finsku. „Jen v Estonsku je povrch o něco měkčí, takže je při druhých průjezdech více rozježděný a skoky jsou ve skutečnosti větší a rychlejší,“ řekl Neuville.

Estonskou rallye zahájí ve čtvrtek večer divácká rychlostní zkouška, v následujících třech dnech posádky čeká dalších 23 měřených testů.