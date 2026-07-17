Nedostižný. Pajari vyhrál v úvodním dnu Estonské rallye všech sedm testů

Na rychlých šotolinových tratích v okolí Tartu zatím mezi nejlepšími nevznikly výraznější rozdíly. Třetí Francouz Adrian Fourmaux ztrácí 16,5 sekundy, další jezdec týmu Hyundai Thierry Neuville z Belgie na čtvrtém místě 24 sekund.
Pátý je s odstupem 33,3 sekundy mistr světa Sébastien Ogier z Francie, jenž se vrátil do Estonska po pěti letech.
Na start z prvního místa doplácí lídr šampionátu Elfyn Evans. Brit se svou Toyotou Yaris „čistil“ trať soupeřům a na devátém místě ztrácí už 49,8 sekundy.
Mnohem hůř dopadl jeho týmový kolega a rival Takamoto Kacuta, jenž měl před soutěží v pořadí MS jen o sedm bodů méně. Japonského pilota postihl v předposledním testu defekt a do závěrečné erzety už nemohl nastoupit.
V sobotu je na programu 149,6 měřených kilometrů v devíti úsecích, devátá ze 14 letošních rallye skončí v neděli.
Estonská rallye - po 1. etapě
Podnik MS v automobilových soutěžích
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) 49:43,5, 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -14,7, 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -16,5, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -24,0, 5. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -33,3, 6. Sesks, Francis (Lot./Ford Puma) -44,7.