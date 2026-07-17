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Nedostižný. Pajari vyhrál v úvodním dnu Estonské rallye všech sedm testů

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  20:38

Fin Sami Pajari při spanilé jízdě Prahou před Středoevropskou rallye | foto: Anna Kristová, MAFRA

Estonskou rallye rozjel zdaleka nejlépe Fin Sami Pajari. Pilot Toyoty vyhrál všech sedm rychlostních zkoušek páteční úvodní etapy a vede o 14,7 sekundy před týmovým kolegou a loňským vítězem Oliverem Solbergem ze Švédska.

Na rychlých šotolinových tratích v okolí Tartu zatím mezi nejlepšími nevznikly výraznější rozdíly. Třetí Francouz Adrian Fourmaux ztrácí 16,5 sekundy, další jezdec týmu Hyundai Thierry Neuville z Belgie na čtvrtém místě 24 sekund.

Pátý je s odstupem 33,3 sekundy mistr světa Sébastien Ogier z Francie, jenž se vrátil do Estonska po pěti letech.

Na start z prvního místa doplácí lídr šampionátu Elfyn Evans. Brit se svou Toyotou Yaris „čistil“ trať soupeřům a na devátém místě ztrácí už 49,8 sekundy.

Mnohem hůř dopadl jeho týmový kolega a rival Takamoto Kacuta, jenž měl před soutěží v pořadí MS jen o sedm bodů méně. Japonského pilota postihl v předposledním testu defekt a do závěrečné erzety už nemohl nastoupit.

V sobotu je na programu 149,6 měřených kilometrů v devíti úsecích, devátá ze 14 letošních rallye skončí v neděli.

Estonská rallye - po 1. etapě

Podnik MS v automobilových soutěžích

1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) 49:43,5, 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -14,7, 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -16,5, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -24,0, 5. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -33,3, 6. Sesks, Francis (Lot./Ford Puma) -44,7.

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Program a výsledky
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