Solberg startuje v elitní kategorii mistrovství světa po třech letech, v osmém dílu seriálu dostal příležitost od továrního týmu Toyoty. Jinak závodí v kategorii WRC2. Páteční dvanáctisekundový náskok před vítězem předchozí Rallye Akropolis Tänakem s hyundaiem dokázal v dnešních devíti měřených testech ještě zvýšit. Čtyři z nich vyhrál.

„Úplně neskutečný den. Dokázali jsme jet čistě, plynule, bez chyb. Zvýšit náskok nebyl záměr, ale jo, je to úžasné. Zkusíme to udržet i v neděli, ale ti zezadu na nás tlačí a je to pořád hodně těsné,“ řekl Solberg na webu šampionátu.

Za Neuvillem je na čtvrté příčce dvojnásobný mistr světa Kalle Rovanperä z Finska, další piloti mají na Solberga už více než minutovou ztrátu. Rovanperä kraloval Estonské rallye v letech 2021 až 2023, loni tato soutěž v kalendáři mistrovství světa chyběla.