Uspěje i v závodním autě? Ledecká pojede ženskou rallye veteránů

Lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou čeká po skončení olympijské sezony řada letních výzev. Vedle příprav na další ročník absolvuje na konci května Rallye des Princesses, automobilovou soutěž veteránů, které se účastní výhradně ženy.
Ester Ledecká na tiskové konferenci ke shrnutí uplynulé sezony. | foto: ČTK

Trojnásobná olympijská šampionka řekla na pondělní tiskové konferenci, že start měla v plánu už v minulosti, ale ze zdravotních důvodů o něj přišla.

„Chystala jsem se tam už před čtyřmi lety, ale měla jsem zraněnou klíční kost, takže se to nesešlo a musela jsem se odhlásit,“ uvedla Ledecká. „Jede se z Paříže do Saint Tropez. Je to asi sedm etap ve starých veteránech. Budu mít porsche, to se těším. Určitě to bude nezapomenutelný zážitek,“ podotkla jednatřicetiletá reprezentantka.

Velké změny u Ledecké. V jejím týmu končí lyžařští trenéři Bank a Gamper

Rallye des Princesses je takzvaná soutěž pravidelnosti. Nejde tedy o nejvyšší rychlost, cílem je udržet přesně stanovený průměrný čas a trasu. Uskuteční se ve Francii od 23. do 28. května.

„Nesmíme používat GPS. To bude vtipné, protože já se v mapách moc neorientuju. Jsem známá tím, že se hodně ztrácím. Naštěstí budu mít spolujezdkyni Guilii Candiagovou, která mě bude navigovat a budeme se střídat. Určitě to bude velká legrace,“ řekla Ledecká.

Lyžařka z Prahy, která byla v uplynulé sezoně jedenáctkrát v závodech Světového poháru v první desítce a obsadila v konečném hodnocení disciplíny super-G páté místo, stihla v minulých týdnech vedle testování nových lyží i řadu kulturních akcí. Navštívila představení cirkusu La Putyka nebo koncert Paula Simona.

„To byl nádherný zážitek. Já jsem jeho velký fanoušek,“ řekla Ledecká. „Byla jsem také na představení Nadal vs. Federer, od Kuby Prachaře a Marka Taclíka. To jsem se hodně nasmála,“ doplnila Ledecká.

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Švýcary na České hry posílí i první hráč z NHL. Ze St. Louis dorazí Suter

Pius Suter se raduje z gólu.

V nominaci hokejistů Švýcarska na České hry (Fortuna Hockey Games) v Jönköpingu a Českých Budějovicích je i útočník Pius Suter ze St. Louis. Kouč Jan Cadieux má v devětadvacetičlenném kádru na třetí...

27. dubna 2026  17:48

Prohrál poslední míč, přesto postoupil. Teď Kopřiva vyzve mladého supertalenta

Vít Kopřiva se hecuje ve třetím kole turnaje v Madridu.

Oba se v osmifinále turnaje Masters představí poprvé v kariéře. Ale tím podobnosti mezi nimi v podstatě končí. Tenisové příběhy pracanta Víta Kopřivy, který se naplno prosazuje až nyní ve 28 letech,...

27. dubna 2026  17:45

Uspěje i v závodním autě? Ledecká pojede ženskou rallye veteránů

Ester Ledecká na tiskové konferenci ke shrnutí uplynulé sezony.

Lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou čeká po skončení olympijské sezony řada letních výzev. Vedle příprav na další ročník absolvuje na konci května Rallye des Princesses, automobilovou soutěž...

27. dubna 2026  17:20

Tradice dodržena. Kordová po triumfu skončila i s rodinou v jezírku

Golfistka Nelly Kordová slaví třetí major. Po triumfu na The Chevron...

Golfistka Nelly Kordová v neděli suverénním výkonem ovládla svůj třetí major a vrátila se na pozici světové jedničky. Triumf na The Chevron Championship následně oslavila tradičním skokem do místního...

27. dubna 2026  17:15

Nervy jako v osmnácti, přistihl se Otruba na Lutychu. Seixas je nový impulz, věří

Jakub Otruba na Valonském šípu

Nečekané rozdělení pelotonu proměnilo v neděli úvodní hodiny Lutych–Bastogne–Lutych ve zběsilou naháněnou. Kromě Pavla Nováka se jí zúčastnil také Jakub Otruba, pro kterého to byl v dresu španělského...

27. dubna 2026  17:04

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

27. dubna 2026  16:48

Nejlepší trenér ligy pokračuje v Pardubicích. Šotnar prodloužil o tři roky

Jan Šotnar, nejlepší trenér Maxa NBL.

Basketbalisty Pardubic povede i v dalších sezonách trenér Jan Šotnar. Vedení východočeského klubu se ještě před začátkem play off s devětatřicetiletým koučem dohodlo na prodloužení angažmá o další...

27. dubna 2026  16:32

Fotbal pro dobrou věc. Leerdamová se v LA zapojila do charitativního turnaje

Jutta Leerdamová během charitativního fotbalového utkání v Los Angeles

Nizozemská rychlobruslařská šampionka Jutta Leerdamová si v Los Angeles vyzkoušela týmový sport. Na ledové dráze je zvyklá sbírat medaile, tentokrát však oblékla fotbalový dres a nastoupila do...

27. dubna 2026  16:06

Byl to gól, či nikoliv? V NHL zkoumají kontroverzní branku, video důkazy nejsou

Kontroverzní situace v NHL, puk vzhledem ke své velikosti je za brankovou...

Brusle zakrývající puk. Tento problém od nedělního večera řeší v hokejové NHL. V úvodním kole play off mezi Anaheimem a Edmontonem došlo ke kontroverzní gólové situaci, k níž neexistuje průkazný...

27. dubna 2026  16:05

Vyloučení Lurvinka za faul na slávistu Douděru bylo v pořádku, řekla komise

Zleva David Douděra (Slavia) v souboji o balon s Ahmadem Ghalim z Olomouce.

Fotbalový rozhodčí Stanislav Volek v klíčové situaci sobotního utkání závěrečného kola základní části první ligy na Slavii nechyboval, když vyloučil olomouckého obránce Louise Lurvinka za faul na...

27. dubna 2026  15:21

Ondra zdolává skály a chystá se do Prahy. A olympiáda v LA? Nevzdávám ji, říká

Adam Ondra na tiskové konferenci ke Světovému poháru v Praze.

Před rokem v Praze ukončil závodní kariéru v boulderingu, přesto se Adam Ondra v červnu na Světovém poháru v hlavní městě opět představí. Organizátoři totiž do programu zařadili i lezení na...

27. dubna 2026  15:12

Plíšková vzala Sierraové pětkrát podání, v Madridu si zahraje čtvrtfinále

Karolína Plíšková během turnaje v Madridu

Karolína Plíšková v Madridu porazila 6:4 a 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká buď světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, nebo Anastasia Potapovová z...

27. dubna 2026  14:48

