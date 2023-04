Povězte, Eriku, jaké bylo závodit proti Loebovi ve stejné Fabii RS?

Bylo to super. Je skvělé mít porovnání s nejvyšší světovou třídou. Dosáhnout podobných časů, na jedné rychlostce dokonce i lepších, je fakt skvělý pocit.

Porazit takového šampiona i jen jednou musí být slušná injekce sebevědomí, ne?

Určitě je to fajn, i když se to povedlo jen v jedné rychlostní zkoušce. Potěšilo mě to.