Z nového vozu jsem nadšený. Cais v sezoně využije tři navigátory

Český jezdec v českém voze opět bude pravidelně startovat v mistrovství světa v automobilových soutěžích. 23letý Erik Cais hlásí atraktivní přestup i mimořádně nabitý program. Ford, který sedlal čtyři roky, vymění za zcela novou Škodu Fabii RS Rally2, jež obdržela závodní homologaci teprve letos na podzim. Fryštácký pilot, který až dosud ve škodovce nikdy nejezdil, má v plánu sedm podniků mistrovství světa a pět soutěží evropského šampionátu. Využije přitom tři navigátory – Petra Těšínského, Igora Bacigála a Daniela Trunkáta.

„Jsem hrozně rád, že si můžu sednout do tohoto auta a snad i ukázat svůj potenciál,“ poznamenal Cais, který letos zaujal zejména devátým místem absolutně na slavné Rally Monte Carlo.

Fakta Program Erika Caise v roce 2023 Mistrovství světa spolujezdec Monte Carlo Petr Těšínský Chorvatsko Petr Těšínský Portugalsko Petr Těšínský Sardinie Petr Těšínský Finsko Petr Těšínský Řecko Daniel Trunkát Střední Evropa Daniel Trunkát Mistrovství Evropy spolujezdec Fafe (Portugalsko) Igor Bacigál Kanárské ostrovy Igor Bacigál Liepaja (Lotyšsko) Igor Bacigál Řím Igor Bacigál Barum Igor Bacigál Shrnutí sezony 2022

V letošním roce Cais odjel 14 soutěží ve voze Ford Fiesta Rally2 a využil tři spolujezdce, s nimiž pojede i v příští sezoně. Na nejlepší výsledek dosáhl hned na úvod. Na Rally Monte Carlo byl devátý a druhý v kategorii WRC2.

V sezoně oslavil i dvě vítězství. Ovládl domácí Rallysprint Kopná a také závěrečný podnik velkého mistrovství republiky 3-Städte Rally.

Proč měníte vůz?

Jak jsme viděli v uplynulých letech, Škodovka naprosto dominovala ve své kategorii. Ať už to bylo s modelem S2000, nebo s R5 a následně s Rally2. Myslím si, že u tohoto vozu tomu nebude jinak.

Od koho vzešel impulz ke změně?

Jak ode mě, tak od týmu. Samozřejmě jsme rádi, že konkrétně pan Hrabánek (vedoucí) a celý tým Škoda Motorsport nám umožnil tak strašně rychle dostat tohle vozidlo, abychom mohli začít testovat a jet v něm například Monte Carlo. Je to úplně první auto, které šlo do soukromého týmu. Máme z toho radost.

Tušíte, jak dlouho bude trvat, než si zvyknete na nový vůz?

Těžko říct. Na každém autě probíhá nějaký vývoj. Bylo to na autě, ve kterém jsem jezdil dosud, bude to i na tomto. Jak u nás, tak ve Škodě Motorsport. Zatím jsem v něm najezdil jen kilometry, které byly potřeba pro natočení promovidea. Pořádně ostrý test nás čeká tento týden v Polsku. Po něm budu chytřejší.

A jaké dojmy máte z těch „promo“ kilometrů?

Bylo to furt bokem. (úsměv) Dojmy jsou úžasné. Auto je skvělé, hrozně dobře se ovládá. Myslím si, že tomu bude tak i na trati.

Pro příští sezonu máte naplánováno dvanáct startů. V té letošní jste absolvoval čtrnáct soutěží. Jaká byla?

Dost poznamenaná současnou dobou. Není jednoduché závodit. Poté, kdy šlo v mistrovství světa vidět, že bodovou ztrátu na nejlepší nedoženeme – například kvůli Sardinii, kde nám auto začalo hořet, a následně skrz spoustu jiných aspektů – jsme přešli na takový program, abych mohl často sedět v závodním autě a zkusit různé soutěže jako přípravu. Byla to třeba 3Städte rally, kterou jsem vyhrál, což si cením. Kalendář na příští rok je daný pevněji a doufám, že se nám ho podaří naplnit.

Co nejvíc vám tato sezona dala?

Takovou pomyslnou zkušenost nevzdávat se. Když jsme například dostali defekt na Barum rally, nevykašlali jsme se na to a snažili se jet, co to šlo. A taky odjeté kilometry. Každý ve voze kategorie Rally2 je dobrý.

Na co se v roce 2023 těšíte nejvíc?

Na každý závod jednotlivě. Soutěže jsou nádherné. Začínáme v Monte Carlu, což je legendární závod. Ale těším se na celou sezonu.

Letošní výsledek z Monte Carla je zavazující. Bude těžké na něj navázat?

Závodím s novým autem, takže nebude jednoduché jet hned pomyslnou hranu. Samozřejmě se o to budu snažit, ale nechci se stavět do pozice, abych byl zavázán loňským výsledkem. Co bylo, to bylo, teď nás čeká nová sezona. Určitě bych se nechtěl ztratit, určitě bych chtěl být vysoko. Ale minulá sezona už uplynula a je potřeba se dívat dopředu.

S jakými ambicemi do sezony vstoupíte?

Na mistrovství světa chci získávat zkušenosti. Tratě jsou opravdu náročné. V mistrovství Evropy bych se nechtěl ztratit a bojovat o přední příčky, o bednu.

Během sezony se vedle vás vystřídají tři spolujezdci. Jste na to připraven?

Mám to štěstí, že jsem s těmito spolujezdci už jel a vím, co od nich čekat. Petr se mnou absolvuje většinu mistrovství světa, Dan dva závody tamtéž a s Igorem se představíme v evropském šampionátu. Už teď znám konkrétní program, takže se můžeme patřičně připravit.

Každý z nich je jiný, každý má jinou váhu. Bude kvůli tomu potřeba řešit váhové rozložení auta?

Je to potřeba řešit a zároveň až tak ne. Tím, že váhu známe dopředu, můžeme naprosto přesně určit, jak rozložit váhu na vozidle. S každým spolujezdcem ho můžeme dovážit stejně.

Během letošního roku jste pomáhal v rodinné firmě. Budete na to mít čas i v příští nabité sezoně?

Program bude tak náročný, že už tomu tak nebude. Naštěstí mám skvělou rodinu, skvělého tátu, který mi umožňuje, že můžu trénovat a plně připravovat se na rally. Ví, jak velkou oběť tomu člověk musí dát, takže se budu plně věnovat tréninku.