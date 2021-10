Jdeme správnou cestou, říká Cais po úspěšném debutu v seriálu MS

A to lépe než jakýkoliv jiný Čech v novodobé historii. Na Katalánské rally dojel třináctý absolutně, třetí ve druhé nejdůležitější kategorii seriálu WRC2 a pátý mezi vozy třídy R5.

„Mám z toho obrovskou radost,“ usmál se Cais, kterého ve Fordu Fiesta R5 MkII navigovala Jindřiška Žáková.

Máte za sebou debut jako ze snu. Souhlasíte?

Absolutně. Vůbec jsme nepředpokládali, že na mém prvním světovém závodě pojedu téměř každou erzetu ve špičce své kategorie nebo těsně za ní. Dokonce se mi povedlo vyhrát jednu rychlostku, což je na premiéru ve WRC skvělé.

České debuty v MS Roman Kresta, 25 let, Řecko 2001, technická závada Pavel Valoušek, 22 let, Švédsko 2002, motor Jan Kopecký, 20 let, Německo 2002, havárie Martin Prokop, 22 let, Monte Carlo 2005, 21. (9. ve třídě) Zdroj: eWRC-results.com

Jak jste to oslavil?



Letem domů a vypráním si věcí. (usmívá se) Nebyl moc čas, už se soustředím na další závod v Maďarsku (víkendová soutěž mistrovství Evropy – pozn. red.).

Žádný Čech do seriálu nevstoupil lépe než vy. Je to pro vás závazek?

Primárně mám obrovskou radost. Je to strašná motivace s celým týmem pracovat dál.

Jaký byl závod?

Dlouhý a náročný. Nic tam nebylo zadarmo. Erzety byly velmi technické, zároveň na nich byla zrádná místa se spoustou štěrku, protože se hodně katovalo (zkracovalo – pozn. red.). Jet na rozpis nebylo nic jednoduchého, ale o to větší škola to byla.

Co pro vás bylo nejtěžší?

Celková porce kilometrů v tempu, které bylo vysoké. Šlo poznat, že je to nejvyšší liga a podle toho se jede. Dalo mi to opravdu hodně.

Kdy jste si naplno uvědomil, že světovým soupeřům stačíte?

Až po prvním dnu. Tím, že jsem potřeboval dojet, jsem si tempo určoval sám. K limitu jsem se blížil až v momentě, kdy jsem měl svou jistotu a přesně věděl, co dělám. Když jsem si nebyl jistý, mírně jsem zvolnil. Ale tempo bylo tak vysoké, že i tak se jelo velmi rychle.

Vzpomněl jste si na startu posledního testu na nehodu ve Zlíně?

Nebudu lhát, že bych Barumku v hlavě neměl, ale rozhodně jsem se tím nějak nezabýval. Snažil jsem se, abych jel velmi rychle a velmi přesně. To byl hlavní cíl pro poslední erzetu. Dosažený čas vůbec nebyl špatný.

Vyměnil byste výsledek ze Španělska za výhru na Barum rally?

Rozhodně ne. To, co se stalo na Barumce, byla má chyba, ale zároveň obrovská zkušenost do budoucna. Bylo by krásné, kdyby se mi povedlo Barum rally vyhrát, ale takhle jsem dostal velkou lekci, na kterou asi jen tak nezapomenu. Posunulo mě to dál. Neohlížím se na to, co se stalo, nemá smysl se tím užírat. Spíš se dívám dopředu.

V Salou byla spousta českých fanoušků. Jak se vám to líbilo?

Nesmírně si toho vážím. Připadal jsem si, jako kdybych závodil v Česku, jen s jinou skladbou tratí. Pořád jsem slyšel češtinu, bylo to super.

Co vám start ve Španělsku ukázal pro budoucnost?

Že to jde. (směje se) Že máme potenciál se do světa podívat. Ukázali jsme, že snad bychom se tam nemuseli v budoucnu ztratit. Samozřejmě jinde budeme muset sbírat zkušenosti a najíždět kilometry, ale člověk není vítězem čehokoli ze dne na den. K tomu, být co nejlepší, vede opravdu dlouhá cesta a tvrdá práce.

Už máte jasno, jestli ve světě pojedete v příští sezoně?

Alfou a omegou je rozpočet. Ale Katalánsko nám ukázalo, že s týmem jdeme správnou cestou. Budeme doufat, že na příští rok budeme mít opravdu dobré partnery, jako se nám povedlo mít letos, a snad budeme pokračovat ve světě.