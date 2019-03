Nadějný pilot z Fryštáku se chce ještě před maturitou prosadit v Evropě

„Kvůli státní maturitě vynechám závody na Kanárských ostrovech, na zbylých pěti můžu startovat. To mi dává šanci bojovat o dobrý výsledek,“ vysvětlil devatenáctiletý student.

Talentovaný pilot z Fryštáku, jehož otec Miroslav úspěšně závodil na přelomu století, se zaměří na seriál ERC3 Junior. Ten je určený pro piloty do 27 let ve vozech R2 s jednou poháněnou nápravou. Má šest dílů a vyvrcholí v polovině srpna na Barum rally. Do konečného pořadí se přitom počítají čtyři nejlepší výsledky.

„Na ni se těším nejvíc. Je to domácí závod, pro mě bude vždycky největší,“ podotkl Cais, který v Česku plánuje ještě jeden start. V polovině dubna se představí na Kopné.

Aby těch změn nebylo málo, vstupuje do sezony s novým autem i novou spolujezdkyní. Namísto dosavadního peugeotu osedlá Ford Fiesta R2T. V tomto voze ho doplní Jindřiška Žáková, která nahradila Ondřeje Krajču.

„Když jsme se s Jindřiškou bavili na závodech, vždycky jsme si rozuměli. A protože skončila u Martina Vlčka, domluvili jsme se na spolupráci,“ objasnil Cais, jehož auto chystá zkušený tým Jaroslava Orsáka. „Jarda má na dílně samé fordy a my jsme ho chtěli mít taky.“

Musí se však přeorientovat na jiný styl jízdy. Dosud řídil auto s atmosférickým motorem, zatímco nyní využívá turbomotor.

„Projev auta je jiný, zvykám si,“ přiznal. Na co zejména? „Jinak řadí, jinak se chová při brzdění. Už jsem se s ním sžil a věřím, že postupem sezony to bude lepší.“

Do kontinentálního seriálu Cais vstupuje po jediném roce za soutěžním volantem. Dříve to nešlo kvůli věku, navíc dlouho závodil ve sjezdu horských kol. V roce 2018 zvládl jedenáct automobilových soutěží a na většině z nich zaujal. Nejvíc asi na Barumce, kde ještě tři testy před cílem vedl svou kategorii RC4. Jenže defekt jej odsunul na páté místo.

„S odstupem času mě mrzí, že jsem nezatočil o metr později,“ posteskl si. „Byla to jezdecká chyba, ale život jde dál. Chuť bych si chtěl spravit letos.“

Nečeká jej ovšem nic snadného, protože šampionát ERC3 Junior bude pořádně nabitý. Startovní listina Azorské rally čítá v této kategorii 12 účastníků, většina z nich už má se seriálem zkušenosti. Všechny láká cena pro vítěze celého mistrovství. Tou jsou dva starty ve Škodě Fabii R5 v roce 2020.

„Vůbec si netroufám odhadovat, jak bych mohl dopadnout, protože všechno je pro mě nové,“ přiznal Cais. „Už první závod na Azorech bude těžký. Má tam pršet a já na mokré šotolině nikdy nezávodil.“

Ať bude jakkoliv, má se na co těšit. Závodění uprostřed Atlantiku na Sao Miguelu, největším z devíti Azorských ostrovů, nabízí úžasná panoramata. Ikonická zkouška kolem vulkanického jezera Sete Cidades je považovaná za jednu z nejkrásnějších na světě.

Erik Cais

V evropském šampionátu bude Cais závodit pod hlavičkou Autoklubu České republiky. A nebude sám. Ve stejné kategorii se představí také další Češi, Jan Talaš a Dominik Brož.

„Považuju to za výhodu,“ netají se Cais. „Můžeme si navzájem pomoct. Zdravé soupeření začíná teprve ve chvíli, kdy si nasadíme helmu na hlavu a vyrazíme na trať.“