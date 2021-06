Evropská konkurence je nabitá, Cais se těší na srovnání

„Tak bych si to přál. Snad to vyjde,“ pousmál se 21letý Cais, kterého ve Fordu Fiesta Rally2 doplňuje Jindřiška Žáková.



Je to logické rozhodnutí pilota, který závodí teprve čtvrtým rokem, i jeho týmu Orsák Motorsport. Pokud chce něco dokázat na vrcholné scéně, musí se na ni dostat co nejdříve. Takový je světový trend posledních let. Pár sezon totiž trvá, než závodník pozná tratě, na nichž se zápolí o světové body. A chybějící zkušenosti nejdou nahradit ničím.

„Mistrovství světa je pochopitelně delší a složitější než všechny ostatní šampionáty, musíte nad vším strategicky přemýšlet,“ upozornil Cais.

Kalendář mistrovství Evropy v rallye Orlen 77. Rajd Polski

(šotolina) 18.–20. června Rallye Liepaja

(Lotyšsko, šotolina) 1.–3. července Rallye di Roma Capitale

(asfalt) 23.–25. července 50. Barum Czech Rallye Zlín

(asfalt) 27.–29. srpna 55. Azorská rallye

(šotolina) 16.–18. září Rallye Serras de Fafe e Felgueiras

(Portugalsko, šotolina) 1.–3. října Maďarská rallye

(asfalt) 22. - 24. října Kanárská rallye

(asfalt) 18.–20. listopadu

Pro jeho úvodní jezdecký růst je ovšem mistrovství Evropy vynikající odrazový můstek. Začínal s autem nižší kategorie, loni přešel do speciálu R5. Zvyká si na neznámé tratě i na výbornou konkurenci. A to nejen na piloty, kteří seriál objíždějí pravidelně, ale také na místní hvězdy, jež dokonale těží ze zkušeností i znalosti trati.



„Mistrovství Evropy je pro mě přínosem i proto, že se tady objevuje nová generace jezdců, která chce jít do světa,“ upozornil Cais. „Když s nimi závodím tady, mám dobré srovnání, jak by to mohlo vypadat jinde.“

Letošní seriál je stejně jako v předcovidových sezonách osmidílný, opět do něj patří Barum Czech Rallye Zlín. Konkurence by měla být parádní včetně pilotů s bohatými zkušenostmi z mistrovství světa. V Polsku, a následně i v celém šampionátu, bude startovat Nor Andreas Mikkelsen, jenž vyhrál tři světové soutěže včetně Polska 2016 a třikrát byl v konečné klasifikaci třetí, či Ir Craig Breen, který má zkušenosti ze dvou továrních týmů a oslavil tři umístění na stupních vítězů.

„Srovnání s takovými jezdci pro nás bude obrovská škola,“ netají se Cais.

Díky svému nízkému věku bude usilovat o úspěch v kategorii ERC Junior, jež je určená pro piloty mladší 28 let. Počítá se pět nejlepších výsledků ze šesti startů (všechny soutěže mimo ty portugalské), vítěz získá na následující sezonu pět startů v mistrovství světa juniorů v týmu M-Sport.

Zároveň chce držet krok s absolutní špičkou, kterou kromě Mikkelsena s Breenem reprezentují dvojnásobný mistr Evropy Alexej Lukjaňuk z Ruska, jeho krajan Nikolaj Grjazin, jenž nedávno vyhrál Valašskou rally, mistr Itálie Umberto Scandola či francouzský asfaltový šampion Yoann Bonato.

„Konkurence je šíleně nabitá, člověk musí letět mnohem víc než na Kopné,“ připomněl nedávný triumf na slušovickém rallysprintu. „Ale chtěl bych zajet nějaký slušný výsledek.“ Jezdec z Fryštáku zároveň věří, že už je zcela fit. Na jaře ho srazil postcovidový syndrom.



„Cítím se zcela zdravě, ale hodně mi klesla fyzička,“ popsal. „Netrénuju tak intenzivně jako dřív, ale už trénuju. Posilovna, běh a další aktivity.“ Výhra na Kopné naznačila, že se dostává do pohody. Ale víc ukáže až soutěž v Polsku, která je po Monte Carlu druhou nejstarší na světě. Pojede se na šotolině v oblasti Mazurských jezer, závěr obstará speciálka ve Varšavě.

„Jede se přes horizonty na úzkých cestách, jsou tam velmi rychlé pasáže v lesích. Často se tam vyjedou koleje,“ popsal Cais. „Velkou roli hraje rozpis. Kdo si ho dokáže dobře napsat, může hodně zrychlit.“