Premiéra s novým vozem Caisovi vyšla. Některými časy ukázal extratřídu

„Jsem spokojený,“ přitakal Cais, který litoval hlavně jezdecké chyby v rychlostní zkoušce 7 Puget-Théniers – Saint-Antonin. „Mrzí mě to, vím, kolik jsem tam ztratil. Ale taková je rally. Na kdyby se nehraje, čtvrté místo beru. Aspoň vím, co zlepšit do budoucna.“

Třiadvacetiletý jezdec z Fryštáku, kterého naviguje Petr Těšínský, před startem o zopakování loňské senzační deváté příčky a druhé ve WRC2 moc nemluvil. Už proto, že poprvé řídil nové auto. Osvědčený, ale přece jen starší ford vyměnil za úplně novou Škodu Fabii RS Rally2. Absolvoval přitom jen čtyři testovací dny – dva na sněhu, který nakonec na nejstarší a nejslavnější soutěži na světě chyběl, a dva na asfaltu.

„Hlavním cílem v Monte Carlu bylo sžít se s autem, což šlo dobře,“ pochvaluje si. „Fungovalo výborně. Skvěle se řídí, je příjemné.“

Že přestup představuje dobrý nápad, to ukázaly výsledky kategorie WRC2. Piloti nových fabií vyhráli většinu z osmnácti rychlostních zkoušek, Cais byl úspěšný třikrát. „Tam, kde jsem si byl úplně jistý a věřil si, byly časy dokonalé,“ usmíval se závodník.

„Některými časy Erik ukázal světovou extratřídu,“ dodal týmový šéf Jaroslav Orsák.

Nejlépe vyšla jedinému českému účastníkovi soutěže sobotní třetí etapa, kterou v hodnocení WRC2 dokonce ovládl. „Erzety mi seděly a hrozně se mi líbily,“ vysvětlil. „Měl jsem jistotu ve svém autě a věděl jsem, že můžu tlačit.“ Na celé soutěži pro něj byl nejtěžší samotný úvod. Jak je v posledních letech zvykem, začínalo se noční etapou.

„Adaptace na rychlost ve tmě je poměrně těžká,“ vysvětlil Cais, který obě svá vystoupení v Monte Carlu nechtěl srovnávat. „Podmínky byly jiné, letos a loni to byly dvě odlišné rally. Stejné to bylo jenom v tom, že výsledky byly velice dobré,“ uvedl.

Talentovaný jezdec má letos v plánu sedm soutěží mistrovství světa, což je maximální počet bodovaných podniků. Premiéra mu ukázala, že se bude srovnávat v pořádně nabité konkurenci. V Monte Carlu startovalo 27 jezdců v kategorii WRC2, model Rally2 dokonce pilotovalo 40 účastníků!

„Za takovou konkurenci jsem rád, může vás posunout dopředu,“ podotkl. „Dává to člověku strašně velké množství příležitostí, jak růst. A tempo bylo opravdu brutální.“

Do světového šampionátu se vrátí ve druhé polovině dubna v Chorvatsku. Ještě předtím – začátkem března – vstoupí do mistrovství Evropy, kde chce obsadit pět podniků. Začne na portugalské Rally Serras de Fafe. Do té doby ho čeká tvrdá fyzická i psychická příprava s trenéry Erikem Kimmelem a Vítem Schlesingerem. „V plánu máme zhruba dvanáct tréninkových jednotek za týden,“ naznačil.