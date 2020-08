Čistit trať? Problém. Člověk musí jet hodně opatrně, připouští Cais

Před rokem soutěžní jezdec Erik Cais v Lotyšsku dvakrát havaroval, letos bodoval pátým místem mezi juniory. A v konečném hodnocení obsadil dvanáctou příčku. „Výsledek beru. Za těchto okolností to lépe zvládnout nešlo,“ poznamenal Cais, jehož ve Fordu Fiesta R5 doplňuje Jindřiška Žáková.

Že je na šotolině startovní pozice důležitá, to je stará soutěžácká poučka. První vozy čistí trať a určují svým následovníkům stopu. Ideální je desátá patnáctá pozice.

Cais poznal obě varianty. První den startoval jako šestnáctý a zajížděl časy na pomezí top ten. Ovšem desátá příčka po první etapě znamenala první startovní pozici v té následující, což jej připravilo o naději na lepší výsledek. Většinou zajížděl časy v dolní polovině druhé desítky a propadl se výsledkovou listinou.

„Myslel jsem si, že to bude jednodušší, že to nějak půjde. Ale jakmile člověk nevidí brzdné body, neví, kde je víc a kde míň štěrku nebo hlíny, musí jet hodně opatrně. Přilnavost chybí,“ popsal. „Některé zatáčky, které jsem v první etapě projel na trojku, jsem musel jet na jedničku. Ničeho se nedalo chytit.“

Jak je startovní pozice důležitá, to dokumentuje Caisovo srovnání se Španělem Elfrénem Llarenou, s nímž se dobře zná. Loni proti sobě závodili v juniorské kategorie ERC3 Junior, určené pro vozy s jednou poháněnou nápravou, letos se utkávají v ERC1 Junior, která je pro nadějné piloty ve vozech R5.

V první etapě byl český pilot rychlejší o více než půl minuty, zatímco ve druhé zaostal skoro o minutu a půl. „Druhý průjezd stejného úseku pro mě byl jako jeho první,“ upozornil Cais.

V hodnocení kategorie ERC1 Junior, která je jeho prioritou, i proto skončil pátý. Po dvou podnicích šestidílného seriálu drží sedmou pozici. Na čele je Švéd Oliver Solberg, jenž dvakrát vyhrál.

Erik Cais a jeho navigátorka Jindřiška Žáková

„Je to velmi dobrý pilot, který má výborně nastavené auto a ještě dokáže zužitkovat své zkušenosti,“ připomněl Cais, že syn bývalého mistra světa Pettera v Lotyšsku závodil dlouho před dovršením osmnácti, protože tamní zákony to umožňují.



Rada s Jugasem v premiéře vyhráli Druhého dílu evropského šampionátu v rallye se zúčastnila také hustopečsko-zlínská dvojice Martin Rada, Jaroslav Jugas ve voze Fiat 124 Abarth RGT. Na Rally Liepaja je víc než absolutní pořadí zajímalo hodnocení Poháru Abarth. Svou premiéru v této klasifikaci zvládli skvěle. Využili výpadku soupeřů a dojeli první. Za to získali odměnu 12 tisíc eur (cca 310 tisíc korun). V absolutním pořadí byli na 34. pozici.

Český jezdec startoval v Pobaltí podruhé. Loňskou anabázi by přitom nejraději zapomněl. Dvakrát totiž havaroval - nejprve šel přes střechu v testu, potom i v samotné rallye. Vzpomínky jej ale netížily, přestože z loňského programu zůstala v itineráři jediná rychlostní zkouška - ta, kde boural.

„Když jsem to zjistil, nedodalo mi to zrovna sebejistoty,“ přiznal s úsměvem. „Ale bylo fajn projet tím místem a projet ho dobře. Ani jsem tam nijak nezpomaloval.“

Cais se i se svým týmem musel srovnat ještě s jednou věcí. Kvůli pandemii koronaviru soutěž provázela přísná hygienická opatření. Všichni členové týmu šli 72 hodin před odjezdem do Pobaltí na test. Druhý absolvovali ihned po příjezdu, vzápětí museli do jednodenní karantény. Povinností byly roušky, v servisním areálu se měřila teplota. Další test měli absolvovat po pěti dnech od příjezdu, na něj nakonec nedošlo. „Už jsme se vraceli domů, takže to nebylo potřeba,“ popsal Cais.