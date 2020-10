Na neznámé portugalské trati Cais skvěle zvládl finiš, byl třetí

„Jsme šťastní,“ pochvaluje si jedenadvacetiletý Cais, kterého ve Fordu Fiesta R5 Mk II naviguje Jindřiška Žáková.

Bronzovou pozici si vyjel dobrým výkonem ve druhé etapě, kdy zvládl těsnou bitvu s Němcem Dominikem Dinkelem ve fabii. Předstihl jej tři testy před koncem, ve zbylých dvou navýšil svůj náskok na konečných 5,6 sekundy.

„Vždycky se snažím bojovat až do konce a většinou to u mě vypadá tak, že se rozhoduje na posledních erzetách,“ upozornil Cais. „Ale takhle mi to vyhovuje. Je to krásné, když rally končí bojem do posledního metru.“

Velkou ztrátu neměl ani na stříbrnou juniorskou pozici. Za Polákem Mikem Marczykem zaostal o 16,3 sekundy.

„Stejně jako my jel na krev, ale v závěru zvolil lepší pneumatiky,“ ocenil soupeře český pilot. „Nazul do kříže mokré i suché, zatímco my jen mokré. A předposlední erzeta se jela na úplném suchu.“

Cais si nevedl špatně ani v absolutním pořadí. V Portugalsku byl sedmý, v redukovaném pořadí mistrovství Evropy dokonce šestý. Soutěž ovládl bývalý šampion Alexej Lukjaňuk. „Erzety byly moc krásné,“ liboval si Cais. „Měnily se druhy asfaltu i šířka cesty a taky počasí. Pět minut pršelo, pak svítilo slunce a nakonec byla mlha.“

Soutěž přitom v původním kalendáři kontinentálního šampionátu vůbec nefigurovala. Ale poté, co se kvůli koronaviru nejel Rajd Polski, zlínská Barum rally ani Azorská rally, promotér zařadil Rally Fafe Montelongo. Ta se konala v prostředí, které pravidelně hostí portugalský díl mistrovství světa. Jenomže tam se jezdí na šotolině, zatímco tentokrát se závodilo na asfaltu.

„Pořadatelé sice měli jen měsíc na přípravu evropského mistrovství, přesto to zvládli skvěle,“ chválil Cais, kterému v průběžném pořadí mistrovství Evropy patří jedenácté místo. V kategorii ERC1 Junior, na kterou se soustředí, už je čtvrtý. Vedou Lukjaňuk, resp. Oliver Solberg.

Erik Cais a jeho navigátorka Jindřiška Žáková

Šestidílný šampionát je v polovině. Pokračovat by měl začátkem listopadu v Maďarsku, dalšími díly jsou soutěže na Kanárských ostrovech a v belgickém Spa. To je další z náhradníků za dříve zrušené podniky.

„Těžko odhadovat, jak se bude situace s koronavirem vyvíjet, ale zatím počítáme s tím, že v Maďarsku budeme závodit,“ poznamenal Cais, který v rámci přípravy pojede o víkendu sprint v italských Dolomitech.