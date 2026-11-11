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Engel se na Dakaru vrátí mezi „samotáře“: Pořád jsem zavřený v dílně. Cíl? Vítězství

Michael Havlen
  11:00
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Milan Engel během Rallye Dakar | foto: Thibault CamusAP

Svůj třináctý start na Rallye Dakar pojme motocyklový závodník Milan Engel trochu jinak. Po pěti letech se vrací do kategorie Original by Motul, v níž se jezdci musejí obejít bez pomoci mechaniků.

Kromě stovek kilometrů v obtížném terénu ho tak po každé etapě místo zaslouženého odpočinku čeká práce na motorce. „Bude to strašně náročné. Čeká nás dvanáct etap a hodně kilometrů. Já jsem teď pořád zavřený v dílně a připravuju techniku tak, aby byla pečlivě udělaná. Samozřejmě nezanedbávám ani fyzickou přípravu, abych zajel dobrý výsledek,“ uvedl závodník týmu Orion Moto Racing Group na sociálních sítích.

Engel už dobře ví, co ho čeká. V roce 2022 totiž v kategorii Original by Motul obsadil druhé místo, celkově tehdy dojel třicátý. O rok později chtěl na Dakaru zaútočit na vítězství mezi jezdci bez asistence, jenže pořadatelé ho do této kategorie nepustili. Podle jejich tehdejšího vysvětlení byl příliš rychlý a musel se vrátit mezi závodníky s týmovou podporou.

Milan Engel (v modrožluté závodní kombinéze) se s týmem raduje z dokončené dakarské rallye. Při své 12. účasti dosáhl v ročkíku 2026 mezi motorkáři na 20. příčku, z Čechů byl nejlepší.

Nyní dostává další příležitost. „Chtěl bych navázat na ten rok, kdy jsem v téhle kategorii jel a skončil na druhém místě. To chci samozřejmě překonat a dělám všechno pro to, aby to tak dopadlo. Nicméně Dakar je tak těžký, že je to hodně o štěstí,“ připustil Engel.

Při svém dvanáctém startu letos v lednu obsadil celkově dvacáté místo a stal se nejlepším českým motocyklistou. Zároveň skončil desátý v kategorii Rally2 a byl nejrychlejším jezdcem na stroji čínské značky Kove, na který přesedlal po dlouhých letech strávených v sedle KTM. Jeho kariérním maximem na Dakaru zůstává patnáctá příčka z roku 2019.

Nadcházející ročník bude výjimečný také místem konání. Po sedmi letech v Saúdské Arábii se Dakar vrací do Afriky. Od 9. do 23. ledna se pojede v Portugalsku a především v Maroku, kde na závodníky čeká většina z celkových 7824 kilometrů. Z toho 4341 kilometrů tvoří měřené úseky.

Dakar kvůli obavám z bezpečnosti začne v Portugalsku, pak se pojede v Maroku

„V Maroku jsem hodně závodil, takže předběžně vím, co mě čeká. Zároveň ale vím, že to bude jeden z těžších Dakarů. Je to velká výzva,“ uvedl Engel, kterého v příštích dnech čeká ještě čtyřdenní soustředění s týmovým kolegou Martinem Michkem. I ten pojede na motocyklu Kove.

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  • 3.44
  • 3.86
  • 1.95
Kanada vs. FinskoHokej - Skupina B - 11. 11. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
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  • 1.04
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11. 11. 17:00
  • 1.36
  • -
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