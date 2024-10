Český Trophy tým dojel na deštivé a blátivé Šestidenní pátý

„Klobouk dolů před všemi kluky, že v náročných podmínkách vydrželi a zvládli dojet až do cíle,“ řekl manažer týmu Ladislav Krupička ČTK.

Enduristé ve Španělsku bojovali s chladem a deštěm. „Pršelo a foukal vítr už minulý týden v úterý, kdy jsme sem přijeli. A od té doby průběžně pořád. Nejhorší to bylo ve středu a pak v pátek, kdy byla navíc i mlha. Dnes to poté byla jatka,“ poukázal Krupička na bahnitou trať, na které se za deště konal závěrečný motokrosový test.

Na náročné podmínky doplatil zejména Kouble, který měl hned po startu kolizi a do cíle dojel potlučený s naraženým tříslem. „Byla to jedna z nejnáročnějších Šestidenní, kterou jsem kdy absolvoval a dojela se. I dnes na motokrosu jezdci Trophy týmů jeli všech deset kol, organizátoři jim to nezkrátili,“ řekl Krupička, jenž jako manažer dovedl k řadě úspěchů klubový tým KBS ÚAMK Unhošť.

Podobně Šestidenní hodnotili i jezdci. „Byla to jedna z nejnáročnějších Šestidenní, kterou jsem jel. I když Slovensko bylo také náročné, ale nepršelo tam tolik. Jsem rád, že jsem to v motokrosu dotáhl do cíle. Za sucha mělo jedno kolo minutu třicet, v bahně tři minuty. Ale dojeli jsme a to je nejdůležitější,“ řekl Romančík, který se podílel na třetím místě českého týmu před osmi lety.