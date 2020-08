Legendární Fittipaldi krotil v Mostě tahač, syn proháněl formuli 4

„Moje premiéra, truck jsem nikdy neřídil,“ svěřil se stále vitální Brazilec, když sundal helmu a opustil kabinu pětitunového monstra, na jehož dveřích měl jmenovku.

Emersonu Fittipaldimu je třiasedmdesát, jeho formulové grály jsou z let 1972 a 1974, ale závodnický grif neztratil. „Zdá se, že Emersona podepíšeme na truck na dvě sezony,“ žertoval Martin Koloc, majitel Buggyry, když rodáka ze Sao Paula sledoval při jeho dvacetiminutovce na okruhu pod hradem Hněvín.

Fittipaldi, muž v důchodovém věku, ale se štíhlou figurou, si zpočátku na tahač zvykal, přece jen oproti formuli jde o skok do jiného světa. Syna měl za spolujezdce. „Překvapilo mě, jak dobře se s tím autem jezdilo. V prvních kolech jsem si ho osahal a pak už jsem si to užíval. Má výborné brzdy, v zatáčkách cítíte tu ohromnou váhu,“ líčil usměvavý vítěz 14 závodů F1, který byl v Mostě i s manželkou a dcerkou.

Do závodů by si z fleku netroufl, ovšem ne kvůli věku. „Musíte rok testovat, pracovat s týmem, učit se reakce. Ale i tohle bylo fajn,“ kochal se jeden z nejslavnějších pilotů světa. „A mostecká trať se mi líbila, má plno rychlých začátek.“

David Vršecký, šéfkonstruktér Buggyry a dvojnásobný mistr Evropy v tahačích, vtipkoval: „Už vím, na co se ho zeptám. Jaké to je poprvé v životě jezdit v pořádném autě?“

Koloc, sám bývalý pilot a také dvojnásobný evropský šampion v trucku, býval Fittipaldiho fanouškem, když závodil v éře Jackieho Stewarta, Nikiho Laudy či Maria Andrettiho. „Známe se dlouho, jako všichni v motorsportu. Najezdil toho a pokosil víc než já, co on měl vavřínů! Mimořádný chlapík,“ smekl šéf Buggyry.

Kontakty s Fittipaldim možná zůstanou těsnější, neboť jeho třináctiletý syn Emmo by se mohl zařadit mezi členy Buggyra Academy.

„Snažíme se do akademie dostat nejlepší možné jezdce z celého světa, teď jsme našli s Emersonem a Antonínem Charouzem mladého Emma jako možnou akvizici,“ přiblížil Koloc, z Fittipaldiho juniora nadšený. „Mladý je z dobrého vrhu! V neděli jel dvě kola na simulátoru, zastavil a inženýrovi diktuje: Hele, potřebuju změnit balanc brzd, víc přítlaku na zadku, větší rozbíhavost. Po dalších třech kolech říká: Není to ono, zvýšit předek!“

Formuli 4 v barvách Buggyry ovládal Fittipaldi mladší jako mazák. „Je těžké tohle auto řídit i nastavit, ale je zábava s ním jezdit. Není nejrychlejší na světě, rychlé však je. A skvělý je i tým, každý mi pomáhá,“ děkoval školák, jemuž prý táta do řízení nemluví. „Jen mi říká, ať závodím, jak chci. A ať jezdím na limity, které můžu. Což já dělám.“

Fittipaldi se teď přesunuje do Evropy kvůli synově kariéře. „Emerson se stěhuje z Ameriky do Itálie, abychom mohli nastavit komplexní tréninkový program na zimu,“ prozradil Koloc. „Když malý bude připravený, zažádáme o výjimku, aby mohl startovat ve francouzské formuli 4. Pokud se to povede, je velká pravděpodobnost, že projekt formulového týmu - který se rýsuje jako skvělý - budeme dělat společně s Fittipaldim a Tondou Charouzem, kteří jsou ve formulovém světě zavedení.“