Benzin má v krvi. Evans obdivoval Ogiera, i v Česku zadělal na životní úspěch

Z malého caparta, co jen tak tak dosáhl na spojku, je dnes, ve svých šestatřiceti letech, světovou hvězdou.
Vítězem jedenácti podniků mistrovství světa, čtyřikrát druhým v celkovém hodnocení šampionátu.
A nyní největším kandidátem na zisk titulu. Středoevropská rallye, na níž skončil druhý za kolegou z Toyoty Finem Kallem Rovanperou, o tom rozhodla.
Evans využil zaváhání osminásobného krále šampionátu a průběžného lídra Sébastiena Ogiera. Ten v sobotní šumavské rychlostní zkoušce Keply vletěl do stromů, ulomil přední levé kolo a ačkoliv stihl svou toyotu opravit a triumfem v závěrečném nedělním dílu získal deset bonusových bodů, první příčku vyklidil.
Evans má na něj dvě zastávky před koncem k dobru 13 bodů, stejný odstup má i Rovanperä.
Je blízko.
„S víkendem tak spokojený nejsem, myslím, že jsem měl větší potenciál,“ vykládal Brit v neděli. „Ale samozřejmě jsem rád, že jsem od Sébastiena převzal první místo, nakonec se to vyvinulo dobře.“
O velkých úspěších snil už do mládí. Ostatně jeho oficiální stránky ho charakterizují: „Neodstěhoval se jako jiné hvězdy do Monaka, stále zůstává hrdým Velšanem. Ale nenechte se tím zmást. Stejně jako ostatní má ty nejvyšší ambice. Stát se světovým šampionem.“
Narodil se v Dolgellau, v menším městě na severozápadě Walesu. Je obklopené nádherným parkem, lesy, početná je v něm komunita lezců na skalách. Evanse ale už od mládí zajímaly především burácející motory.
Celá jeho rodina je taková. Vyrůstal v autosalonu, když mu bylo pět, sledoval, jak jeho otec Gwyndaf získal britský rallyeový titul. Jen co ho dědeček naučil řídit, začal závodit. Nejprve v motokárách, jak si udělal řidičák, tak i ve větších vozech.
Jeho vzorem byl vždy Ogier. „V té době byl jedním z mála jezdců, kterým se podařilo prorazit do WRC bez velké rodinné podpory, velkých investorů a podobně,“ vysvětloval. „Dokázal to díky talentu, píli. Obdivoval jsem, jak to všechno zvládl, jak ovládl všechny juniorské kategorie a pak vítězil na nejvyšší úrovni.“
Že měl ale Evans přesně nalajnované, že půjde v jeho stopách?
Kdepak.
„Táta mi vždycky vtloukal do hlavy, že šance, že se někdo stane profesionálem, je velmi, velmi malá,“ povídal kdysi v rozhovoru pro stránky Red Bullu.
Aby otec otestoval, jak je syn vytrvalý, řekl mu: „Dobře, závoď si. Ale o auto se starej sám!“
„A já si tak svůj první soutěžní vůz postavil zcela sám,“ popisoval Evans.
Šlo o maličký Nissan Micra. V autě, které mělo jen padesát koňských sil, hned skončil druhý na F1000 Rally Championship.
Jde o britské závody pro mladé piloty, kteří soutěží v cenově dostupných autech. Pro hledače talentů jde o skvělou příležitost. Jasně, že je Evans hned zaujal a v dalším roce už podepisoval první sponzorské smlouvy.
Přesedlal do Fordu Fiesta a v devatenácti okusil atmosféru mistrovství světa, na britské rallye skončil dvaačtyřicátý.
V hlavě měl nicméně stále slova svého otce a pořád nepočítal, že ho rallye bude na plný úvazek živit.
Vše se zlomilo, když ve čtyřiadvaceti vyhrál juniorské mistrovství světa. „Hlavní cenou byla podpora pro nadcházející sezonu v rallye v M-Sportu. Od té chvíle se mi začaly otevírat dveře. Právě tahle sezona byla pro mou kariéru klíčová.“
I po životní stránce.
Opustil rodinné zázemí, přestěhoval se základny M-Sportu v Cumbrii. Tam vedle závodění zprvu pracoval jako mechanik, ovšem posouval se výš.
„Byl jsem šíleně dychtivý udělat dobrý dojem. Pracoval jsem fakt tvrdě, abych dostával víc příležitostí. Ve skutečnosti jsem ten rok odjel osm rallye, i když jsem měl mít podle smlouvy naplánováno pouze pět,“ líčil.
V roce 2015 už stál na stupních, třetí byl v Argentině a druhý na Korsice, o dva roky později se dočkal premiérového vítězství – kde jinde než doma ve Walesu. Přitom rok předtím reálně hrozilo, že se po nevýrazných výsledcích se světovou elitou rozloučí.
„Vyhrát domácí rallye a získat na ní své první vítězství, to byl fantastický pocit,“ vzpomíná s hrdostí. „Moje kariéra byla předtím tak trochu jako na horské dráze, ale od té doby jsem zůstal ve WRC a šel jsem za úspěchy.“
V roce 2020 podepsal v týmu Toyota, kde se potkává s Ogierem. Přidal v ní deset dílčích triumfů, čtyřikrát byl celkově druhý. Na Středoevropské rally navíc dopomohl stáji k pátému poháru konstruktérů v řadě. Dominance.
„Stojí za tím obrovské úsilí,“ vykládal. „Všichni tvrdě pracují, aby nám dodali nejlepší vůz a měli jsme největší šance. Velké poděkování, skvělá práce.“
Myslí ale ještě na jeden obří úspěch.