Triumf po dlouhých 18 měsících, Brit Evans vyhrál Chorvatskou rallye

Čtyřiatřicetiletý Evans čtvrtý díl šampionátu vyhrál s náskokem 27 sekund před Estoncem Ottem Tänakem ve fordu. Třetí byl s odstupem 58,5 sekundy Fin Esapekka Lappi z týmu Hyundai, který minulý týden postihla tragédie, když jeho irský jezdec Craig Breen zahynul při testování právě na chorvatských tratích.

„Tak dlouho jsem se o další vítězství snažil, ale teď to je naprosto nedůležité,“ uvedl Evans, jenž měl Breenovo jméno napsané na boku své toyoty. „Všem nám chybí kamarád, to je jediné, na co se dá myslet. Slíbili jsme Craigově rodině, že si ten víkend užijeme, a to jsme udělali. Všichni na ně myslíme,“ dodal dojatý Velšan.

Hyundai v soutěži startoval s auty ve speciálních barvách k uctění Breenovy památky a rallye měl s vozem i20 dobře rozjetou Thierry Neuville. Belgičan vyhrál první etapu, ale v sobotu musel po havárii odstoupit a přepustil vedení Evansovi. Neuville se do soutěže bez šance na přední umístění dnes vrátil a vybojoval pět mistrovských bodů díky vítězství v závěrečné power stage.

„Jsem moc zklamaný, kvůli týmu a všemu tomu, co se stalo. Je to těžké. Moc jsme tohle vítězství chtěli, chtěli jsme, aby byl Craig pyšný, ale příležitost jsme nevyužili. V power stage jsem do toho dal všechno. Ta byla pro Craiga, tak snad to stačilo,“ uvedl Neuville, jenž celkově obsadil až 33. pozici.

Čtvrtý skončil úřadující mistr světa Kalle Rovanperä z Finska před dalším jezdcem s toyotou Sébastienem Ogierem z Francie. Na osminásobného mistra světa, jenž letos vyhrál v Monte Carlu a Mexiku, ale neabsolvuje kompletní program šampionátu, se dnes Evans díky šestému vítězství v kariéře v pořadí seriálu bodově dotáhl.

Čeští jezdci Erik Cais a Filip Kohn přišli o naději na slušný výsledek v pátek po nehodách hned v první z celkem 20 rychlostních zkoušek. Oba se do soutěže v sobotu vrátili a skončili v páté desítce v závěru výsledkové listiny.

Šampionát WRC bude pokračovat 11. května v Portugalsku.