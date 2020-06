Plochodrážník Krčmář byl na Borech bezchybný, prosadil se mladík Frýza

Franc skončil druhý, o třetí příčku se v dodatečné jízdě utkali jeho kolegové z AK Markéta Petr Chlupáč a Zdeněk Holub. Úspěšnější byl Chlupáč, který zároveň převzal také krásný pohár Jaroslava Hrubého pro nejlepšího juniora v závodě. Ten byl věnovaný na památku dlouholetého hlasatele a tajemníka plzeňského klubu, který na konci listopadu náhle zemřel.



Stejné pořadí na čele je i v průběžném hodnocení Poháru. Jediný zástupce pořádajícího PK Plzeň Václav Kvěch skončil třináctý. „Doplatil na pád, který mu zabránil v lepším umístění,“ konstatoval Leoš Jaren z plzeňského klubu.

Lépe se mladým plzeňským jezdcům vedlo ve vloženém závodě mistrovství České republiky ve třídě do 125 ccm. Matěj Frýza obsadil skvělou stříbrnou pozici, po velkém souboji se mu jednou dokonce podařilo porazit i pozdějšího vítěze Vojtěcha Šachla. Další Plzeňané Štěpán Ševčík a Josef Černý se seřadili hned pod stupni vítězů.

Další plochodrážní závody se pojedou na borském oválu v Plzni v sobotu 25. července. To se koná mistrovství ČR juniorů do 21 let a ve třídě do 125 ccm.