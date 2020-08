Útok v poslední zatáčce. Jak Kouřil mladší uspěl na Slovakiaringu

V loňské sezoně tady vybojoval své premiérové vítězství v šampionátu cestovních vozů TCR Eastern Europe Trophy, v letošním nezvyklém covidovém ročníku tu oslavil první stupně vítězů roku 2020. „Byl to vydařený závod,“ pousmál se Kouřil.

Osmnáctiletý člen známého motoristického rodu, který v šesti začínal v motokáře, chtěl v letošní sezoně potvrdit své loňské výsledky, kdy jako nováček vybojoval třetí místo absolutně. Dobré výkony i výsledky jsou důležité k tomu, aby zaujal týmy ve sledovanějších sériích, kam se chce posunout. Jeho snem je prestižní německý šampionát DTM. Nakonec pro něj bude rok 2020 spíše přechodný.

Dlouho se nevědělo, jestli pandemie koronaviru celý seriál nezruší. Jede se, ale program obsahuje pouze čtyři závodní víkendy. Před Slovenskem vyrazil do chorvatského Grobniku, o prvním zářijovém víkendu následuje Brno a šampionát vyvrcholí konce října v Maďarsku.

„Sezona je taková zvláštní,“ přitakal Kouřil. „Samozřejmě se snažím vyhrát, ale není to takové jako minulý rok. Sezonu beru spíš jako přípravu na tu další.“ V polovině sezony je tlumačovský závodník sedmý, mezi juniory mu patří druhá příčka. V Chorvatsku dojel sedmý a devátý, druhou jízdu na Slovensku nedokončil kvůli problémům s pneumatikami.

„Auto na nich tak vibrovalo, že bylo neovladatelné. Asi šlo o konstrukční vadu,“ popsal čerstvě plnoletý mladík. „Každopádně závody na Slovensku byly úplně jiné než předtím v Chorvatsku. Auto fungovalo mnohem lépe.“

Sezona je pro něj jiná i v tom, že už nejezdí ve vlastním rodinném týmu a auto Hyundai i30 N TCR už si nechystá sám. Díky loňským výborným výsledkům jej podporuje Autoklub České republiky, a proto startuje v týmu Janík Motorsport.

„Dušan zvládl přechod do seniorské kategorie mezi jezdce cestovních vozů. Jeho vzestupná tendence je nepřehlédnutelná a je potřeba ji podporovat,“ vysvětlil prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

Co všechno se pro Kouřila změnilo? „Největší rozdíl je v tom, že loni jsem si auto - až na výpomoc od otce - chystal sám. Měl jsem podstatně víc šancí poznat, jak se chová,“ srovnal. „Naopak letos mi auto kompletně připravuje tým. Jejich zázemí je mnohem větší, mají větší možnosti.“

Díky přestupu usedl i do modernějšího auta. Zatímco doma má hyundai z roku 2018, nyní řídí letošní model. „Pokud jde o motor a plyn, auto se chová trošku jinak než to naše. Musím si zvyknout,“ přiznal.

„Dušan dosáhl ve své první sezoně skvělých výsledků, takže je můžeme očekávat i letos,“ zareagoval vedoucí zákaznických projektů Hyundai Motorsport Andrew Johns. Ovšem nezahálí ani Kouřilův loňský vůz. Na chorvatský závod si jej půjčil Slovák Matej Konopka a dojel s ním dvakrát třetí.

Na Slovakiaringu nechyběla ani divácká kulisa. Nebylo moc velká, ostatně na závodech tohoto typu to zvykem nebývá. „Je to škoda,“ posteskl si český závodník. „Na druhou stranu lidi na tribunách moc nevnímám. Pro mě je to stejné, ať tam jsou, nebo ne. Soustředím se výhradně na svou jízdu.“

Seriál pokračuje už příští víkend na okruhu v Brně, kde Kouřil loni vyhrál a byl druhý. Domácí okruh by měl představovat ideální příležitost, jak znovu zaútočit na stupně vítězů. Ovšem jezdec si tím není zrovna jistý. Důvod je stejný, jaký nedávno zmiňovali účastníci motocyklové Grand Prix - špatný asfalt.

„Přilnavost je nulová, což gumy ovlivňuje. Za šest kol nemáme na čem jet,“ upozornil Kouřil, který v Brně před sezonou testoval.