Dragster pro děcka i důchodce: stovka za 1,2 sekundy, objel by i okruh v Mostě

I tak o něm docela nevzrušeně říká: „Z nuly na sto se dostane jen za 1,2 sekundy, ale je to dragster pro děcka nebo pro nás důchodce.“ V Česku žádná podobná „nudle“ pro závody na rovince není. Naposledy ji pětašedesátiletý pilot předvedl fanouškům v Mostě při Czech Truck Prix.

V čem je stroj unikátní?

Tohle auto je rarita. V 70. letech minulého století zkoušeli vyměnit motor se šoférem. Nejdříve seděl řidič mezi koly vzadu a motor měl před nosem. Auto bývalo kratší, bylo moc nehod, problémů. Takže to zkusili vyměnit, prodloužit, během dvou let vývoje vymysleli, jak na to. A tohle je ten prvopočátek změn, prototyp. Nové dragstery z něj vycházejí.