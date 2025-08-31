Prezident a 43 tisíc diváků v Mostě. Dalším stříbrem je potěšil Doubek

Petr Bílek
  17:16
S podporou prezidenta Petra Pavla, svého čtvrtečního spolujezdce i řidiče, se český pilot Martin Doubek znovu postavil v Mostě na stupně vítězů. I v neděli skončil druhý v sérii EuroNASCAR, na rozdíl od soboty v nižší kategorii Open. Další domácí hvězda, dvojnásobný dakarský šampion Martin Macík, v evropském šampionátu tahačů opět uzavíral startovní pole.
Prezident Petr Pavel s fotoaparátem na okruhu v Mostě.

Prezident Petr Pavel s fotoaparátem na okruhu v Mostě. | foto: MAFRA

Martin Macík měl v nedělním závodě tahačů v Mostu kolizi.
Martin Doubek slaví na pódiu druhé místo v nedělním závodě NASCAR Euro Series v...
Stupně vítězů po nedělním závodě NASCAR Euro Series v Mostu. Zleva druhý Martin...
Během nedělního závodu NASCAR Euro Series v Mostu vzplál vůz Happinessy, ale...
8 fotografií

„Z druhého místa mám smíšené pocity. Startoval jsem z pole position, ale při restartu jsem si nepohlídal Řeka a propadl jsem se. Dvakrát jsem to na něj zkusil, ale probrzdil jsem,“ líčil rodák z Litomyšle. „Bohužel nám nenastavili pět kol, které jsme kroužili za safety carem, naopak nám kvůli nedostatku času jedno ubrali.“

Vítězný Thomas Krasonis je lídrem průběžného pořadí šampionátu třídy Open o pět bodů před Doubkem.

„Na Martina jsem se zlobil za jeho blokování v Anglii, tady se zase může zlobit on na mě, protože jsem blokoval hodně. Je to jeho domácí trať, chtěl vyhrát, ale my bojujeme o titul. Musím říct, že jsme měli čistý a těžký boj,“ řekl Řek, který měl výsadu se svým vozem zajet před stupně vítězů a vyskočit na jeho střechu.

Dakarský král Macík v Mostě uzavíral startovní pole, Doubek slaví stříbro

Ceny předával český prezident, jehož ve čtvrtek Doubek nejprve svezl v závodním autě, pak se vystřídali a za deště řídil Pavel sám.

„Mluvili jsme spolu na roštu, přišel i do týmového stanu. Závody se mu líbily, byl tu jako fotograf. Domluvili jsme se, že příště dáme ježdění na suchu, aby zkusil z auta vymáčkout, co to jde,“ prozradil Doubek.

Prezident Petr Pavel v Mostě.

V odpoledním závodě elitní kategorie Pro se Doubek po ťukanci úvodu dostal do kačírku, ze sedmé pozice klesl na patnáctou. Báječná stíhací jízda mu vynesla konečné šesté místo.

„Tahal jsem, co to šlo, nakonec mám radost. Tohle byl závod podle mého gusta, předjížděl jsem před hlavní tribunou, jednou dvě auta naráz, tak snad si to diváci užili,“ usmíval se dvojnásobný šampion třídy 2, přejmenované na Open.

Útočí v ní na svůj třetí titul. „Končíme základní část, škrtáme dvě nejhorší jízdy, čekají na poslední dva víkendy za dvojnásobný počet bodů, teď se rozhodne.“

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

I Macík se dostal do kačírku v úvodním nedělním závodě tahačů, situaci ustál, na trať se vrátil, ale skončil čtrnáctý, tedy předposlední. Ještě ho čeká druhá jízda.

Na mostecký autodrom zavítalo během celého víkendu dohromady 43 212 diváků, tedy bezmála o tři tisíce víc než před rokem.

31. srpna 2025  17:16

