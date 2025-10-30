Doubek psal historii, mistrem smyku je jako teenager. Auto ho mění na extroverta

„Když jsem po posledním závodě na Slovakia Ringu vylezl z auta, byl to nejlepší pocit, jaký jsem v životě zažil,“ zářil teenager ze severočeských Chabařovic.
Pochází ze závodnické rodiny, jeho děda i táta – taky Vladimírové – kroutili volantem rovněž mistrně. Nejstarší oslavil dva československé tituly v závodech do vrchu, prostřední je vrchařským vicemistrem Evropy. Teď na rodinnou tradici navazuje nejmladší z rodu, ale v moderní disciplíně smykařů. A jak!
Rychle a zběsile, školákova jízda. Už ve třinácti je drifter
„V pokoji má simulátor, který mu strašně pomáhá. Používají ho i další mladší kluci, proto se začínají drát do popředí,“ myslí si táta Doubek.
Jeho syn řídil žlutý Nissan S14. Pro fajnšmekry: pohání ho motor Corvette LS3 Turbo o výkonu 850 koní a 1100 Nm. A po dramatickém boji získal titul v elitní kategorii.
„Roli hrála asi stálost výkonů. V každém podniku se nám podařilo udělat dobrý výsledek, nikdy nenastal kritický problém,“ vykresluje junior, jak ke zlatu přišel. „I tak se mnou o posledním víkendu cloumaly nervy, všichni z našeho Doubek Racing Teamu měli zpocené ruce. V první kvalifikaci jsem totiž udělal nulu, a kdybych ji dostal i ve druhé jízdě, nejezdil bych se soupeři a musel bych dolů. Naštěstí to vyšlo a vybojoval jsem potřebné body.“
Sotva dostudoval obor elektromechanik a technik, získal titul i v závodění. Gratulací se mu hrnula spousta. „Už v předešlém roce jsem se cítil s autem dobře, zajížděli jsme fajn výsledky, odváželi si domů poháry, ale pořád to nestačilo na první místo. Až teď,“ odfoukl si talent Doubek.
Ve třídě Street krotil modré BMW E46 330i, to ještě jako dítko základní školou povinné. „Řekl bych, že nissan je divočejší než bavorák, který jsme měli. S14 je nejoblíbenější auto ohledně rozložení váhy na přední a zadní nápravu. Při driftu se chová nejlíp,“ srovnává své dva poslední stroje.
Vavříny letos sbíral i v mezinárodním seriálu Race The Streets, který hostily například Ostrava, Pezinská Baba nebo Slovakia Ring. V celkovém hodnocení se vyšvihl na stříbrnou pozici.
„Což považuji taky za obrovský úspěch. Evropská konkurence je velmi silná, je to ještě o level výš než domácí šampionát,“ cení si Doubek. „Na tento seriál chodí tisíce lidí. Je to hodně show, mají ohně, jezdí se večer. Závodili jsme na autobusovém nádraží, kde byly až čtyři tisíce fanoušků, v Ostravě se jelo v železárnách.“
A když jsou u trati diváci, Doubek se z introverta na chvíli promění v extroverta. „Tohle miluju! Lidi mě nabudí, nemám z toho stres, naopak mě motivují,“ chce se blýsknout. „Za volantem jsem jiný člověk díky adrenalinu.“
Jeho maminka Martina přikyvuje: „V autě je skutečně jiný, vyleze z něj, bouchá rukou do střechy. Tak ho doma neznáme.“ A táta Vladimír s úsměvem přidává: „Vládík naschvál lítá kolem zdí, odírá nárazníky, aby to bylo co nejtěsnější. Chce pro lidi dělat show.“
A dělá ji dobře, i proto nejmladší ze závodnické dynastie tvrdí: „Teď už bych si klidně troufl natáčet Rychle a zběsile.“
Zatímco ve třídě Street ještě projížděl zákruty sólo bez soupeřů, teď už třetím rokem závodil ve vyřazovacích battlech, kdy druhý závodník kopíruje jízdu lídra a pak se prohodí. „Každá role má svoje, na pozici lídra je těžké to, že cítíte tlak za vámi. Pocit, že když udělám chybu, tak to do mě naboří, je takový hnusný,“ šklebí se mladík.
Odpovědnost cítil i za tým. „Všem klukům, kteří nám pomáhají, patří velký dík. Odjedou na celý víkend od rodin a pomáhají nám s přípravou auta,“ vzkázal Doubek prostřední parťákům, za podporu děkoval i ústeckému Automotoklubu Česká Brána. „Radost z vnukových úspěchů má také děda. Říká, že je tady už jen kvůli nám.“
Sezonu snů prožil Doubek navzdory pochroumanému kotníku, kvůli kterému v minulých dnech musel na operaci. Podle toho, jak se noha dá do pořádku, bude Doubek plánovat další kariéru.
„Ono to až tolik nebolí, spíš šlo o blbý pocit, že je něco špatně v noze. Byl to levý kotník, kterým mačkám spojku a brzdu. V driftu se totiž přibrzďuje levačkou pod plným plynem, abych auto dostal do smyku,“ popisuje Doubek nejmladší. „Asi mě to až tolik nelimitovalo. To spíš když jsem si dva dny před prvním závodem kotník zvrtnul, když jsem myl auto na vleku. Doktoři mi chtěli dát sádru, já ji odmítl, vzal jsem si ortézu. A zajeli jsme dobrý výsledek. Body, bez kterých by titul nebyl.“
Titul, který vešel do historie díky věku jeho majitele.