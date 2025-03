Po české obhajobě jsme neprahli. Stříteský o „výměně manželek“ i náhubku od FIA

Kontinentální seriál (ERC), jehož pravidelnou součástí je i populární zlínská „Barumka“, by měl pětadvacetiletý talentovaný pilot jet pod hlavičkou Auto Podbabská Škoda PSG ACCR Teamu minimálně nadcházející tři roky.

První ostrá zkouška je za rohem: Rallye Sierra Morena ve Španělsku startuje už v pátek.

Kdy přesně jste dospěl k přesvědčení, že dalším krokem pro vás je mistrovství Evropy?

Na konci sezony, když jsme vyhráli titul, přišla otázka, co bude dál. Obhajoba, nebo něco nového? Po té obhajobě jsme úplně neprahli, spíš jsme hledali novou výzvu, což pro nás splňuje mistrovství Evropy. Jsem velice rád, že našim partnerům se to taky líbilo a jdou do toho s námi, že jsme to vůbec mohli uskutečnit. Větší výzva, větší lákadlo.

Jaká od ERC máte očekávání a jaké jsou vaše cíle?

Cíle těžko stanovovat, je lepší zůstat nohama na zemi. Sezona bude spíš o poznávání, kromě Barumky a Říma pro mě budou všechny závody nové. Jsou unikátní, specifické, je do toho i šotolina, kde budu začínat úplně od nuly. Čeká nás hromada přípravy, hromada testování, aby to člověk poznal a mohl na tom do dalších let stavět. Letos to určitě nebude o tom, že bychom se chtěli chvástat nějakým umístněním v top pět, to spíš do dalších let, kdyby se podařilo.

Co mistrovství Evropy obnáší stran financí a shánění sponzorů?

Je to o dost náročnější než tady u nás. Jsem velice rád, že máme dlouholeté partnery, kteří nám věří – v to, co děláme, v to, že jdeme správnou cestou. Bez nich bychom se nemohli postavit na start.

V dřívějších rozhovorech jste zmiňoval, že máte korektní vztah s Janem Kopeckým, legendou české rallye. Má spoustu zkušeností ze zahraničních soutěží, nebyl jste za ním pro rady?

Nebyl, popravdě jsme se od konce sezony potkali akorát na vyhlášení Zlatého volantu na Autoklubu. Honza chce prý český titul získat zpátky, takže to ostatní nebudou mít vůbec lehké. Je to špičkový pilot, nedá jim nic zadarmo.

Vyhledáváte vlastně rady ostřílenějších kolegů? Nebo si nový svět raději osaháte sám?

Zkušenosti jsou pro naši novou etapu velké plus, i proto jsme se rozhodli pro Igora Bacigála jako spolujezdce, když se ta možnost naskytla. Má ty závody objeté, je to zkušený navigátor, ví, jak to v Evropě chodí, je tam zaběhlý, umí jazyky. V týmu jsme i s Nikolajem Grjazinem, což je taky velmi rychlý kluk a má leccos za sebou. Se Škodovkou máme dobré vztahy a vychází nám se spoustou věcí vstříc, nedá se říct, že bychom byli na všechno úplně sami. Možnosti máme, je potřeba je jenom využít.

Vaše angažování Bacigála vedlo ke spolujezdeckým rošádám, například váš předchozí navigátor Jiří Hovorka zamířil ke Kopeckému, od něj zase Jan Hloušek k Janovi Černému... Jak to vzniklo?

Je pravda, že jsme odstartovali takovou výměnu manželek. Jirka je super navigátor, fungovalo nám to, ale s Evropou nemá tolik zkušeností, proto Igor. Už jsme spolu strávili nějaký čas v autě i mimo něj a jsme naladění stejně. Klape nám to, není to nic na křeč.

Jak vlastně probíhají výměny spolujezdců? Mají námluvy nepsaná pravidla?

Pravidla na to nejsou. Navíc Igor přišel sám, že o té možnosti slyšel a rád by do toho s námi šel. Jeho nadšení pro nás bylo velmi důležitým faktorem v rozhodování. Nebylo snadné uvážit všechny plusy a mínusy, jako tým jsme přeci jen byli už nějakou dobu zaběhlí. Ale jsem rád, že jsme to rozhodnutí udělali.

Říkal jste, že spousta soutěží pro vás bude velkou neznámou. Váš kolega Grjazin využívá k tréninku letitou, ale komunitně silně opečovávanou legendární hru Richard Burns Rally. Napadlo vás vyzkoušet ji před novými závody také?

Ty jo, to nevím. Myslím, že ani ostatní piloti se tak moc nepřipravují, akorát tady Nikolaj drtil virtuální Semetín, který je tam velmi přesný. Nemám na to popravdě čas, program je velmi nabitý, zvlášť letos, když nemám všechny akce v Česku, ale roztahané po celé Evropě.

Rád se jezdíte dívat na závody mistrovství světa, to asi taky budete mít letos složitější, že?

To budu, ale do Finska jedu! Ještě jsem tam nebyl a akorát mi všichni opakovali, jak je to super. Moc se tam těším. Vyšlo to krásně v půlce sezony mezi závody, rád se tam podívám. A třeba se tam někdy projet...

Co v souvislosti s mistrovstvím světa říkáte na kauzu okolo Adriena Fourmauxe? Kvůli vysoké pokutě za sprosté slovo se piloti dokonce spojili v unii proti řídící federaci FIA.

Je to hodně diskutabilní. Podle mě k závodům emoce patří. Adrien se ani zvlášť neodvázal, nikoho nepohoršil, do nikoho se nenavážel. Reagoval na konkrétně mířenou otázku a jedno slůvko fuck vztáhl na sebe, řekl: „My jsme to podělali.“ Jestli někdo tyto emoce nechce vidět, oukej, ale nedivím se ostatním jezdcům, že se k tomu takhle postavili. Chápu je. Člověk dnes neví, co může a nemůže říct. A aby pak dostával takové pokuty? To nejsou dvě stovky za parkování, bavíme se o desítkách tisíc eur!

Závěrem bych vám rád pogratuloval k přírůstku do rodiny. Jak se doma tvářili, že čerstvý táta bude častěji mimo republiku?

Mám velmi tolerantní přítelkyni. Tím, že jsme projekt mistrovství Evropy řešili od října, tak moc dobře věděla, jak to bude vypadat, když to celé klapne. Nicméně chci být doma, co nejvíc to půjde. Rodina mě potřebuje a já potřebuju ji.