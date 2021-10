Talentovaný pilot Stříteský chce v Rally Vsetín přerušit sérii nezdarů

„Můj plán na Vsetín? Znovu do toho sednout a letět,“ naznačil Stříteský, jehož ve Škodě Fabii týmu ACA Škoda Vančík Motorsport naviguje Jiří Hovorka.

17. Rentor – Partr Rally Vsetín Sobotní harmonogram

Start (TJ Mez Ohrada Vsetín) 8.30

RZ1 Hošťálková (10,00 km) 9.03 (Hošťálková–Hošťálková) RZ2 Semetín (10,77 km) 9.28

(Hošťálková–Semetín) RZ3 Jabloňová (12,25 km) 10.10

(Vsetín–Vesník) Servis (TJ Mez Ohrada Vsetín) 11.14

RZ4 Hošťálková 12.17

RZ5 Semetín 12.42

RZ6 Jabloňová 13.24

Cíl (Samohýl Autosalon Škoda) 14.00

Nemilá šňůra začala pro mladíka z Kelče na konci srpna na Barum rally. Už ve třetím testu ve velké rychlosti po skoku opustil trať. Šlo o první nehodu v jeho nedlouhé soutěžácké kariéře.



Následně v Pačejově havaroval za letním cílem předposledního testu, a přestože mu fanoušci pomohli zpátky na trať, musel kvůli poškozenému chladiči odstoupit. Naposledy boural při své premiéře v mistrovství světa. Katalánská rally, na níž startoval díky spolupráci s továrním týmem Škoda Motorsport, pro něj skončila po sérii kotrmelců.

„I tak to bylo ohromná zkušenost. Čtrnáct dní jsme ve Španělsku makali od rána do večera. Časy byly slušné, ztráta na špičku nebyla velká,“ upozornil Stříteský. „Když se člověk přidává ke špičce, tyto chyby přicházejí. Pro mě je to dosud nepoznaná stránka rallye.“

Do vsetínského sprintu, který je závěrečným podnikem domácího šampionátu jednodenních soutěží, vstoupí Stříteský se startovním číslem 4. Bude se srovnávat se solidní konkurencí. Přihlášku poslalo deset jezdců ve vozech kategorie R5. Mezi favority patří už jistý vítěz Poháru 2+ Roman Odložilík, dále předloňský vítěz (loni se nejelo) Miroslav Jakeš, Adam Březík (všichni Škoda) či Martin Vlček (Hyundai). Slovenský pilot Jaroslav Melichárek představí Ford Fiesta WRC.



Na startu bude přes sedmdesát dvojic, na něž čeká šest rychlostních zkoušek a 66 ostrých kilometrů. První vůz vyrazí na trať v 8.30 ze servisního areálu ve vsetínském městském stadioně Ohrada. Vítěz se objeví krátce po 14. hodině na cílové rampě u Autosalonu Škoda Samohýl.