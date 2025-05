Stříteský na neznámém povrchu v úterý trénoval, navíc v dešti. „Test jsme si užili i navzdory počasí,“ konstatoval. „Podmínky nebyly lehké, ale pršet může i během závodu, takže to rozhodně bylo užitečné.“

Podobně to viděl i jeho nový navigátor Igor Bacigál, který na horké sedačce spolujezdce vystřídal Jiřího Hovorku, s nímž Stříteský loni vyhrál český šampionát.

„Na trati byly hluboké, blátivé stopy a aspoň jsme si vyzkoušeli, jaké to je jezdit za extrémních podmínek,“ poznamenal. „Je to začátek učení, ale podle mě to bude dobré!“

Druhý díl evropského mistrovství (ERC) se tak pro pětadvacetiletého jezdce ponese v duchu opatrnosti a sbírání zkušeností. Výsledek pro člena týmu Orsák Rally Sport není prioritou, klíčové bude si šotolinu osahat, přivyknout jinému stylu jízdy.

Na rozdíl od asfaltových soutěží, na nichž jsou čeští rallye závodníci jako doma, je nezpevněný povrch prostě jiný svět. Vyžaduje specifický styl jízdy, cit pro smyk, náročnější je i servis vozu, na který je potřeba víc mechaniků.

Maďarská rallye se jede od 9. do 11. května v jedinečném prostředí vojenských prostorů v okolí Veszprému, což představuje nejen atraktivní kulisu, ale i technicky a logisticky náročné podmínky pro zúčastněné týmy.

„Je to něco jiného, než na co jsem byl zvyklý na asfaltu. Je potřeba jiný styl jízdy, jinak se připravit před zatáčkou… Pracuje se jinak s pedály a musím si zvyknout, že auto musí jet prakticky pořád bokem,“ přemítal Stříteský, jenž krotí Škodu Fabia RS Rally2. „Ale s najetými kilometry to přijde,“ věří.

První závod na španělské Rallye Sierra Morena před měsícem po havárii v nedělní etapě nedokončil. Jak si povede tentokrát?