Pětadvacetiletý tuzemský šampion loňské sezony nedojel druhou rychlostní zkoušku nedělního rána.

Tou dobou se pohyboval na bodované třinácté pozici, ale 25,22 kilometru dlouhá erzeta Pozoblanco - Villaharta se mu stala osudnou. V prudké levé zatáčce ztratil přilnavost a zahučel do propasti. S autem už nešlo nic dělat, bylo po závodě. V devátém měřeném úseku ze třinácti.

„Zkrátka jsme nabrali větší rychlost, než bylo nutné, takže nás zatáčka vyhodila ven. I to je součástí rallye,“ reagoval Stříteský. On i jeho nový navigátor Igor Bacigál vyvázli bez zranění.

Podle Jaroslava Orsáka, šéfa servisního týmu Orsák Rally Sport, udělal Stříteský jezdeckou chybu.

„Do jedné zatáčky, která hodně utáhla, přijel rychleji než měl a sklouzlo mu to. Bohužel si vybral takovou tu nováčkovskou daň, protože doteď jezdil hlavně mistrovství ČR, kde tratě dokonale znal. Teď, když přijede do neznámého prostředí, tak je potřeba maličko měnit i rozpis a je to o dost složitější,“ konstatoval Orsák.

Tomu udělal radost druhý zástupce týmu na startu, ruský soutěžák závodící pod bulharskou vlajkou Nikolaj Grjazin, který Rallye Sierra Morena vyhrál a získal celkem 34 bodů (30 za první příčku, 4 za druhou v závěrečné Power Stage).

Stříteského Škoda Fabia RS Rally2 neutrpěla tak vážné škody, jak se původně zdálo, a auto v barvách Auto Podbabská Škoda PSG ACCR Teamu tak v květnu nebude scházet na startu příštího závodu mistrovství Evropy (ERC) v Maďarsku.

Mladý český pilot před kontinentálním šampionátem avizoval, že pro něj první rok bude ve znamení poznávání nového světa.

„Za víkend jsme s Igorem Bacigálem posbírali spoustu zkušeností. Od testování jsme zaznamenali velký pokrok, udělali hodně práce, která se snad v průběhu sezony projeví,“ uzavřel Stříteský.