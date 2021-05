Stříteský před Šumavou také koučoval mladé motokárové jezdce

„Po Valašce byl největší nápor zájem médií, na který nejsem zvyklý. Ale s odstupem času jsem si i díky tomu uvědomil, že jsme na Valašce opravdu uspěli. Je to pro nás zavazující, ale ne svazující. Pracujeme s Dannym (navigátorem Perseinem – pozn. aut.) na fyzičce, na souhře a dolaďování rozpisu i na porozumění autu. Je tam toho ještě hodně,“ líčil Dominik Stříteský.

„Já se v mezičase věnoval kromě fyzické přípravy a práce v dílně také koučování mladých motokárových jezdců. Nechci zapomenout, že na motokárách moje cesta do Fabie Rally2 začala a na to, jak jsem byl vděčný za každou informaci a radu,“ zmínil závodník.

„Dominik je nesmírně talentovaný a inteligentní jezdec. Je velmi rychlý, ale zároveň je schopen přizpůsobit svůj výkon podmínkám a zvolené taktice. Nepochybuji, že vystoupení na Šumavě tým dále posune, a nemám tím na mysli jenom pozici v konečném hodnocení. Rally je přece jen ošemetná,“ konstatoval šéf hlavního partnera týmu Eduard Skaba. „Bohužel bude Šumava ještě bez diváků, o to více se bude tým snažit o důstojné vystoupení.“



Stříteského mrzí, že odpadl páteční okruh v Klatovech. „Nikdy jsem tam nejel a mohli jsme si to tam alespoň trochu ‚osahat‘. Ale i tak se budeme snažit podat co nejlepší výkon. Na časy z rychlostek se přinejmenším v sobotu dívat nebudu, na Valašce to fungovalo.“