Stříteský je nový český šampion v rallye, v Pačejově je v čele Kopecký

Čtyřiadvacetiletý Stříteský vstupoval do posledního závodu MČR s náskokem 52 bodů na Adama Březíka, o bod zpět byl Kopecký. K zisku titulu tak potřeboval pilot vozu Škoda Fabia RS Rally2 získat osm bodů, což znamená skončit celkově nejhůře devátý, nebo v jedné z etap dojet do čtvrtého místa. Oficiálně může Stříteský začít slavit poté, co v sobotu odevzdá svůj speciál od uzavřeného prostoru po večerním servisu.

Kopecký, který na Klatovsku usiluje o premiérový triumf v sezoně, se do čela rallye dostal až po posledním šestém měřeném úseku, kdy předstihl Stříteského. Aktuálně má v čele náskok 4,3 sekundy. Mareše dělí od prvního místa 12 sekund.

V neděli je na programu 45. ročníku rallye zbývajících šest rychlostních zkoušek.