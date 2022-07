Stříteský uhnal důležité body, na Bohemia rally skončil třetí

„Je to sice umístění na úkor Filipa (Mareše), ale i to k soutěžím patří. V konečném hodnocení jsme velmi spokojení,“ přiznal Dominik Stříteský. Zmínil tak i smolný konec Mareše, jemuž v poslední rychlostní zkoušce selhala technika a musel odstoupit z vedoucí příčky. První místo tak obsadil Jan Kopecký s navigátorem Janem Hlouškem, druzí byli Simon Wagner s Geraldem Winterem. Wagner ovšem neboduje v českém šampionátu, takže pro Stříteského s Hovorkou připadla porce bodů za druhé místo.

Stříteský měl štěstí ještě jednou, a to při průjezdu novou erzetou Zvířetice. „Měli jsme defekt. Přišlo to někde na třetím kilometru a doteď nevíme, o co přesně. Rozhodli jsme se neměnit gumu a těch deset kilometrů dojet, ovšem na konci jsem měl už obavy o auto. Nakonec to dobře dopadlo a my se můžeme radovat z dalšího pódiového umístění,“ oddechl si pilot ostravského týmu.

„Vyzrálý a stabilní výkon Dominika mi udělal radost. Po loňském druhém místě na Bohemce je letošní třetí místo potvrzením, že cesta, kterou jsme se vydali, je úspěšná,“ řekl jednatel týmu Eduard Skaba. „Auto teď projde velkou repasí, abychom byli připraveni na Barumku, která může pořadím v mistrovství ještě hodně zamíchat,“ dodal manažer Jaroslav Vančík.