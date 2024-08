Stříteský před Barum rallye: Letos to bude vyhrocenější, chci zůstat ve hře o titul

24letý člen Auto Podbabská Škoda Mol teamu, který pochází z valašské Kelče, přesto před vrcholem sezony zůstává ve svých prognózách opatrný. Dobře ví, že Barumka se svou délkou i náročností výrazně odlišuje od zbytku šampionátu. Stačí drobná nepozornost a je po šancích...

„Přejeme si zůstat ve hře o titul, protože to znamená dobrý výsledek na Barum rally a že nic nepokazíme,“ poznamenal Stříteský, kterého ve Škodě Fabia RS Rally2 doplňuje Jiří Hovorka. „Když se povede o něco uskočit, bude to jenom dobře. Na druhou stranu nic neztratit na soupeře je taky paráda.

Co říkáte na to, že po třech podnicích pětidílného šampionátu jste na prvním místě?

Před prvním závodem v Českém Krumlově nás ani nenapadlo, že bychom tam mohli vyhrát. Zvlášť poté, jak to dopadlo loni (těžká havárie a několik přemetů – pozn. aut.). Následující Hustopeče byly taky s otazníkem. Sice to nevyšlo na první místo, ale proti minulým ročníkům jsme byli konkurenceschopní. Na Bohemii už jsme byli pod tlakem, protože všichni čekali, jestli obhájíme loňské vítězství. To se díkybohu povedlo, i když to byl boj až do poslední erzety.

Budete před Barum rally nervóznější? Přece jen od lídra šampionátu se čekají výsledky...

Tak to neberu, bylo by to svazující. Je potřeba si dát odstup. Barumka bude náročná. Nebudou tam jen čtyři lidé jako na každé soutěži u nás, ale přibudou jezdci z Evropy. Myslím si, že nám všem zamotají hlavu.

Budou české špičce stačit?

Hodně jich už tady bylo. Když člověk přijede podruhé, ví, co čekat, je schopný reagovat. Jsou to „střelci“. (Mistr Evropy) Hayden Paddon tady loni jel poprvé, i tak se držel v první desítce a tahal se s námi. Zase se posune dál. (Loni třetí) Simon Wagner je tady rychlý každý rok. Erik (Cais) tady vždycky letí, bohužel mu to ještě nevyšlo. Letos to bude vyhrocenější než normálně.

A zapomenout nesmíme ani na Václava Pecha, který stejně jako ostatní členové české špičky pojede s vozem Rally2, že?

Je to velká výměna. Uvidíme, co dokáže. Nepojede vzadu jako minule, ale vepředu s námi. Podmínky budou velmi podobné. Aspoň se ukáže, jaký to byl rozdíl.

Úspěch na Barum rally vás nepochybně láká, na druhou stranu s ohledem na vyšší bodový koeficient a skvěle rozjetý šampionát potřebujete spatřit cíl a bodovat. Co upřednostníte?

Tím, že se do výsledků nepočítá zrušená Šumava, koeficient celkovým pořadím hodně zamíchá. Pro nás je měřítkem Honza Kopecký. Nepojede pomalu. Když budeme bojovat o první místo, budeme bojovat s ním. To, že jsou tu Evropani, je super, ale pro nás má přednost český mistrák.

Propočítali jste si, jak musíte dopadnout, abyste si udrželi vedení v mistrovství republiky?

Ne. Jakmile člověk začne počítat, zamotá se do toho a začne být ve stresu. Zbytečně by nás to svazovalo a mohla by přijít nějaká chyba.

Co auto? Už jste s ním sžitý dokonale, nebo ještě cítíte nějakou nejistotu?

Nejistí se všichni cítíme tempem, co nasadíme. Jestli už to není moc. Ale auto ovládáme a jsem jenom rád, že jsme tento krok udělali.

A kdo určuje tempo? První na trati?

Všichni dopředu víme, že nikdo nemůžeme začít zlehka. Všichni musíme jet od prvních metrů naplno a pak se to vyhrocuje celý víkend až do konce.

Zároveň to znamená, že stačí drobná chyba a šance na dobrý výsledek se mohou rozplynout. Je to psychicky hodně náročné?

Jde to vidět, protože všichni začínáme postupně chybovat. Není to o bezchybnosti, nebo že by si člověk řekl, tuhle erzetu v uvozovkách vynechá, protože mu nešla. Prostě musí. Je to o tom, že když chybuje i Honza, tempo musí být opravdu vysoké. Vždycky se do toho skočí rovnýma nohama a člověk doufá...

Barum rally jedete pošesté. Jak dobře ji znáte?

Znám. Ale tím, že se jede jen jednou ročně, člověk není zvyklý s tím pracovat. Nemá v tom rutinu. Přece jenom všechny české závody jsou si kromě Barumky podobné, člověk to zažije několikrát. Ale Barumka je tady jenom jednou. Je tady velká fanouškovská základna z celé Evropy, zahraniční posádky. Nicméně bude to už pošesté, takže víme, co čekat.

Příprava vyšla podle představ?

Chystali jsme se jako na normální závod, protože na každý závod se připravujeme nejlíp, co to jde. Ano, je to náročnější, protože jede i Jára (Vančík, šéf týmu) a chystali jsme ještě jedno auto. Ale všechno se povedlo zvládnout v předstihu, nic nemusíme řešit na poslední chvíli.