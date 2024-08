Splnil se mi dětský sen, radoval se Stříteský z vítězství na Barum rallye

Letošní ročník zvládl s velkou jistotou.

V soutěži, kterou provázelo obrovské horko, stejně jako velké průtrže, nejméně chyboval a zaslouženě oslavil výhru. Zároveň ukončil neuvěřitelnou vítěznou sérii rekordmana Jana Kopeckého, která trvala od roku 2015. Jako bonus má Stříteský na dosah domácí titul.

„Honza říkal, že když se někomu z Valašska podaří vyhrát Barumku, rázem se stane nesmrtelným. Je to fakt neskutečný pocit,“ usmíval se Stříteský, který pochází z Kelče. Ve Škodě Fabii RS Rally2 ho k triumfu navigoval Jiří Hovorka. „Než vstřebám nápor všeho kolem, chvíli to potrvá,“ přiznal.

Dominik Stříteský, vítěz Barum rally. Jak vám zní tato slova?

Parádní, nepopsatelné. Přál bych každému to zažít. Ještě po takových bojích a proměnlivých podmínkách, které tady byly. Jsem rád, že se mi to podařilo ustát.

Splnil jste si dětský sen?

Rozhodně. Jako malý jsem se chodil dívat...

Dominik Stříteský na Barum Czech rallye Zlín.

Co bylo nejtěžší?

Ustát to nervově a neudělat chybu. Ale o tom by mohli mluvit všichni, protože k chybě tady bylo blízko.

Nastala během soutěže chvíle, kdy jste si říkal, že už to nezvládnete?

V neděli ráno na Pinduli. Oba s Jirkou jsme si mysleli, že už je konec. Auto se spakovalo rychle proti sloupu. Chybělo jen pár centimetrů. Naštěstí se rychle narovnalo a neskončili jsme v něm.

Po sobotě jste vedl o 21 sekund, což vám dávalo určitý klid do druhé etapy. Jak se vám usínalo?

V pohodě. Už jsme to zažili na Bohemce, když jsme byli taky první. Spíš bylo otazníkem, co udělá počasí, jaké pneumatiky budeme vybírat. Z toho byl člověk nervózní.

Přizpůsobil jste náskoku svou nedělní jízdu?

Hned ráno nás potkal jeden defekt, pak na Pinduli druhý. Až jsme se báli, aby následně v Halenkovicích nepřišel třetí. Odpoledne jsme se přetočili na Semetíně, naštěstí to bylo až za letmým cílem. Jinak jsme se snažili náskok hlídat a udržovat ho. Taky jsme měli štěstí, ale bez něho to nejde.

Jak vám bylo v Semetíně, když jste udělal hodiny?

Jen se potvrdilo, že když si člověk řekne, už nebude divočit, tak se něco stane. Dokud jel člověk v tempu, tak to bylo v pohodě. Ve chvíli, kdy z něho vypadl, se to stalo.

Dominik Stříteský a Jiří Hovorka na 53. Barum Czech rallye Zlín.

Co počasí? Bylo těžší se vypořádat s horkem, nebo prudkými lijáky?

Rozhodně s průtržemi. Na horko člověk zvládne natrénovat, ale jestli to někde spadne, to nikdo neovlivní. Musíte na to rychle reagovat, což není nikdy jednoduché.

Podle výsledků to vypadá, že letošní Barum rallye se proměnila ve Zlínský kraj Open. V nejlepší čtyřce byli tři piloti z východní Moravy. Co na to říkáte?

Je to super. Gratulace třetímu Eriku Caisovi i čtvrtému Adamovi Březíkovi. Jeli parádně. Erik bohužel ztratil penalizací a Adam udělal hodiny a taky ztratil. Chybičky přišly, nicméně oba jeli rychle.

Výrazně jste se přiblížil domácímu titulu. Chybí vám k němu jen osm bodů, takže v poslední soutěži v Pačejově potřebujete dojet devátý.

Uděláme pro titul maximum. Pokud to vyjde, byla by to opravdu snová sezona.

Váš týmový šéf Jaroslav Vančík ve Zlíně ovládl Star rally určenou pro historické vozy. Jaké budou oslavy?

Velké. Dneska asi ještě ne, protože nás čeká rozebírka auta a další věci, takže se v plném počtu nesejdeme. Ale v týdnu to napravíme.